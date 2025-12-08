Вазири Судон: Иморот нақши харобиовар дар Судон иҷро мекунад

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Арабӣ 21, Мавлоно Абдуллоҳ Муҳаммад Дараф, вазири адлияи Судон, кишвари Иморотро муттаҳам кард, ки дар хидмати манофеи қудратҳои байналмилалӣ, ки ба думболи тасаллут бар сарватҳои Судон ва нуфуз дар қораи Африқо ҳастанд, нақши корбурдӣ иҷро мекунад.
Дараф таъкид кард, ки Нирӯҳои мусаллаҳи Судон муваффақ шудаанд ҳудуди 80% хоки Судонро таҳти контроли худ бигиранд ва боқимондаҳои низомиёни мусаллаҳ дигар дар аксари манотиқи Судон нуфузе надоранд.
Ин вазири Судонӣ ҷиноятҳои низомиёни вокуниши сареъ дар шаҳрҳое монанди Фошир ва Ал-Ҷунайинаро «фаротар аз тасаввур» тавсиф ва таъкид кард, ки давлат қабл аз таҳвили комили силоҳҳои ин низомиён, бо онҳо музокира нахоҳад кард ва мардуми Судон ба далели собиқаи хунини онҳо ва нақзи ҳуқуқи ғайринизомиён, ҳеҷ гуна ҳузури сиёсӣ ё низомии онҳоро нахоҳанд пазируфт.
Дараф ишора кард, ки Судон аз сӯи бархе кишварҳои минтақавӣ ва дар сарраси онҳо Иморот ва Чод, аз пушт ханҷар хӯрдааст. Ҷаҳони Араб ва ҷомеаи байналмилалӣ низ аз посухгӯ кардани низомиёни мусаллаҳ дар қиболи ҷиноятҳояшон ғофил шудаанд.
Вай афзуд, ки Миср нақши мусбате дар ҳимоят аз ваҳдати Судон таҳти раҳбарии нирӯҳои мусаллаҳи он иҷро кардааст ва Арабистони Саудӣ бо ҳамкории Амрико, ибтикори сулҳро думбол мекунанд ва давлати Судон бо ин талошҳо ба таври мусбат бархӯрд мекунад ба умеди дастёбӣ ба сулҳи воқеӣ дар Судони муттаҳид аст.
Судон аз миёнаҳои соли 2023 шоҳиди даргирии мусаллаҳонаи густурдае байни Нирӯҳои мусаллаҳи Судон ва Нирӯҳои пуштибонии сареъ будааст, ки мунҷар ба оворагии садҳо ҳазор ғайринизомӣ ва харобии густурдаи зерсохтҳо дар манотиқе монанди Фошир, Ал-Ҷунайина, Хартум ва Умдурмон шудааст.
Давлати Судон интиқодоти шадидеро мутаваҷҷеҳи нақши Иморот дар ин бӯҳрон карда ва онро омиле барои бесуботӣ дар кишвар ва талош барои баҳрабардорӣ аз сарватҳои табиӣ ва сармоягузориҳои бахши хусусӣ ба нафъи нуфузи минтақавӣ ва байналмилалӣ донистааст. Хартум ҳамчунин бархе дигар аз кишварҳои минтақавиро ба талош барои мудохила дар умури дохилии Судон ва монеъ эҷод кардан барои дастёбӣ ба як роҳи ҳалли мусоламатомез муттаҳам кардааст.
