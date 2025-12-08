Таҳаррукоти Исроил барои иҷрои як нақшаи 5-сола дар Соҳили Ғарбӣ

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ал-Ҷазира, рӯзномаи Едиот Аҳаронот гузориш дод, ки Бетсалел Смотрич, вазири молияи режими саҳюнистӣ, 2 миллиарду 700 миллион шекел (воҳиди пули режим) барои сохти 17 шаҳраки нав дар Соҳили Ғарбӣ ихтисос додааст.
Бар асоси ин гузориш, қарор аст шаҳракҳои саҳюнистнишини мазкур дар Соҳили Ғарбӣ дар тӯли панҷ соли оянда сохта шаванд.
Қаблан низ гузориш шуда буд, ки режими саҳюнистӣ иқдомоти худро барои тахлияи Соҳили Ғарбӣ аз сокинони аслии он шиддат бахшидааст.
Кӯчи иҷбории сокинони шаҳрҳо ва манотиқи мухталифи Соҳили Ғарбӣ бо назорати мустақими Бенямин Нетаняҳу дар чорчӯби тарҳи густариши манотиқи ишғолӣ шиддат ёфтааст.
Ишғолгарони исроилӣ аз солҳо қабл тавассути густариши шаҳраксозиҳо дар ҳоли қатъи масирҳои иртиботии Соҳили Ғарбӣ ҳастанд.
