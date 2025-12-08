Вазорати тандурустии Ғазза: Умқи фоҷиаи башарии Ғазза бо камбуди дору шиддат мегирад

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории фаластинии Шаҳоб, Вазорати тандурустии Ғазза бо судури баёнияе ба набуди доруворӣ ва лавозимоти тиббӣ дар Ғазза ишора ва таъкид кард, ки 52 дарсад аз феҳристи доруҳои зарурӣ ва 71 дарсад аз феҳристи лавозимоти масрафии тиббӣ ва 70 дарсад аз лавозимоти масрафии озмоишгоҳӣ дар Ғазза ба куллӣ вуҷуд надоранд.
Бар асоси ин баёния, ба ин тартиб бӯҳрони Ғазза бо афзоиши ниёз ба мудохилот дармонӣ барои маҷрӯҳон ва беморон, раванди саудӣ ба худ мегирад.
Ин гузориш тасриҳ мекунад, ки муроқибатҳои аввалия, ҷарроҳӣ, амалиёт, муроқибатҳои вижа, саратон ва бемориҳои хун аз ҷумлаи хидматрасониҳое ҳастанд, ки аз камбуди шадид дар феҳристи доруҳо ранҷ мебаранд. Бахшҳои ҷарроҳии ортопедӣ, гурда ва диализ, чашм, ҷарроҳии умумӣ, амалиёт ва муроқибатҳои вижа низ дар сояи камбуди лавозимоти масрафии тиббӣ бо чолишҳои фоҷеабор рӯ ба рӯ ҳастанд.
Вазорати тандурустии Ғазза дар ин баёния хостори тақвияти фаврии кумакҳои пизишкӣ барои тавонмандсозии кодрои пизишкӣ дар бахшҳои тахассусӣ шуд.
