Едиот Аҳаронот: Артиши Исроил ба марҳилаи душвор ворид мешавад

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Шаҳоб, рӯзномаи Едиот Аҳаронот эътироф кард, ки пас аз як давраи қобили таваҷҷуҳ ва гузашти 2 сол аз ҷанги тоқатфарсо дар чанд ҷабҳа, артиши режими саҳюнистӣ ба марҳилаи душвор ворид мешавад.
Дар ин гузориш омадааст, ки артиши Исроил авлавиятбандиҳои аслии худро аз даст додааст ва Тел-Авив шоҳиди хуруҷи дастаҷамъии афсарони моҳир аз артиш аст.
Дар идомаи ин гузориш таъкид шудааст, ки артиши Исроил силсилаи шикастҳо ва нокомиҳои дардноки низомиро дар бахшҳои марзӣ таҳаммул кардааст.
Қаблан низ масъулони саҳюнистӣ нисбат ба хатари шиддатёбии ҷанги дохилӣ миёни Катз ва Замир ва паёмадҳои он бар артиши режими саҳюнистӣ ҳушдор дода буданд.
Онҳо ҳушдор доданд, ки ҷанги миёни Катз ва Замир ба фурӯпошии артиши режими саҳюнистӣ хоҳад анҷомид; артише, ки асосан бо бӯҳрони нерӯи инсонӣ рӯ ба рӯ аст.
