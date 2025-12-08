Ароқчӣ: Ба диктаи Амрико гӯш намекунем; гуфтушунид танҳо бар асоси ҳуқуқи ҳастаӣ

Бино ба гузориши хабаргузории Абно, Сайид Аббос Ароқчӣ, Вазири корҳои хориҷӣ, зимни мусоҳиба бо расонаи Кёдои Ҷопон дар посух ба ин савол, ки оё музокироти Эрон ва Амрико аз сар гирифта хоҳад шуд, гуфт: "Ҳоло мо бовар надорем, ки онҳо ба музокироти ҷиддӣ ва воқеӣ омодаанд; онҳо мехоҳанд дикта кунанд ва ман касе нестам, ки ба диктаи дигарон гӯш кунам."
"Воқеият ин аст, ки ҳамон тавре ки шумо ишора кардед, дар тӯли ҷанги 12-рӯза, иншооти ҳастаии мо бомбаборон ва хароб шуда ва зарари ҷиддӣ дидаанд. Ин ба таври возеҳ нақзи бузурги ҳуқуқи байналмилалӣ ва шояд бузургтарин нақзи ҳуқуқи байналмилалӣ аст, зеро як иншооти ҳастаии сулҳомез таҳти назорати Ожонс бомбаборон шудааст. Ин хатарҳо ва мушкилоти ҷиддӣ эҷод кардааст: хатари радиатсия, муҳимоти натаркида дар иншоот ва ҳамон тавре ки медонед, таҳдидҳо идома доранд. Ҳоло мо ҳам бо таҳдидҳои амниятӣ ва нигарониҳои бехатарӣ рӯ ба рӯ ҳастем."
"Мутаассифона, ҳеҷ гуна сабқат (пешина) дар мавриди бомбаборони як иншооти ҳастаии сулҳомез вуҷуд надорад. Аз ин рӯ, ҳеҷ гуна протокол ё дастуре барои бозрасии чунин иншоот вуҷуд надорад. Ин саволи ман аз Директори кулли Ожонс буд: оё усул ё протоколе барои бозрасии чунин иншоот вуҷуд дорад? Онҳо гуфтанд, не, зеро ҳеҷ гуна сабқате вуҷуд надорад. Ин бори аввал аст, ки як иншооти ҳастаии сулҳомез таҳти назорат бомбаборон мешавад. Аз ин рӯ, мо наметавонем бозрасиҳоро аз сар гирем, магар ин ки дар мавриди усули бозрасии иншооти бомбабороншуда тавофуқ кунем. Мо бо Ожонс барои расидан ба ин тавофуқ вориди музокира шудем ва чорчӯби ҳамкорӣ дар Қоҳира барои ҳалли ин масъала ба даст омад."
"Муҳим аст, ки Ожонс қабул кард, ки мо ба чорчӯби нави ҳамкорӣ ниёз дорем. Аммо мутаассифона, пас аз тавофуқ дар Қоҳира, се кишвари аврупоӣ ва Амрико ба думболи механизми 'бозгашти фаврӣ' (snap-back) дар Шӯрои Амният рафтанд, ки ғайриқонунӣ буд ва мо фикр намекунем, ки онҳо ҳаққи фаъолсозии ин механизмро дошта бошанд."
