Намояндаи Лубнон: Роҳкори муқобила бо тавтеаҳои Амрико тақвияти иттиҳоди миллӣ аст

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ал-Манор, Ҳусейн Ал-Ҳоҷ Ҳасан, узви фраксияи "Вафо ба Муқовимат" вобаста ба Ҳизбуллоҳи Лубнон, таъкид кард, ки ин кишвар бо ҳаҷуми густурда аз сӯи Амрико, режими саҳюнистӣ ва бархе тарафҳои ғарбӣ ва арабӣ бо ҳадафи тазъифи ниҳодҳои ҳокимиятӣ ва нерӯҳои муқовимат рӯ ба рӯ аст.
Вай илова кард, ки иттиҳоди миллӣ роҳкори мубориза бо ин ҳамлаҳо буда ва шикофҳои дохилӣ ҳамон нуқтаи заъфест, ки душмани саҳюнистӣ аз он сӯъистифода мекунад.
Ал-Ҳоҷ Ҳасан баён кард: Гузоришҳои Созмони Милал ва артиши Лубнон ҳамагӣ баёнгари пойбандии кишвари мо ба оташбас ва тадовуми таҷовузоти режими саҳюнистӣ аст. Бархе мавзеъгириҳои дохилӣ дар Лубнон дар ростои манофеи миллат матраҳ намешаванд. Ҳеҷ кадоме аз ин ҳамлаҳои равонӣ Муқовиматро наметарсонад.
