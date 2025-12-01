Дархости Нетаняҳу дар бораи ҷаласаи имрӯзаи муҳокимаи ӯ

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ал-Ҷазира, рӯзномаи «Йедиот Аҳронот» гузориш дод, ки Бинямин Нетаняҳу, нахуствазири режими саҳюнистӣ, хостори ба таъхир афтодани ҷаласаи додгоҳии имрӯзаи худ шудааст.
Бар асоси ин гузориш, Нетаняҳу, ки ҷаласаҳои муҳокимаашро бо баҳонаҳои мухталиф, аз ҷумла таҳаввулоти минтақа ва мавзӯоти амниятӣ нотамом тарк мекунад, дархост кардааст, ки ҷаласаи имрӯза низ ба фардо мавқуф шавад.
Нахуствазири режими саҳюнистӣ дирӯз бо ирсоли паёме ба раиси ин режим, хостори афви худ дар хусуси парвандаҳои фасодаш шуда буд; дархосте, ки бо мухолифати ҷараёнҳои мухталиф дар сарзаминҳои ишғолӣ ва сокинони он рӯ ба рӯ шудааст.
Шахсиятҳои мухолиф низ эълом кардаанд, ки дар сурати канорагирии Нетаняҳу аз қудрат метавонанд аз ин мавзӯъ ҳимоят кунанд.
