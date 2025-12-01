Ажеӣ: Қонуни асосии мо яке аз пешрафтатарин қонунҳои мавҷуда дар ҷаҳон аст

Ба гузориши хабаргузории Абно, Ғуломҳусейн Муҳсинӣ Ажеӣ имрӯз, душанбе (10 озар) зимни суханронӣ дар нишасти Шӯрои Олии Ҳокимияти Судӣ, ҳамчунин солгарди тасвиби Қонуни асосии Ҷумҳурии Исломии Эронро гиромӣ дошт ва изҳор кард: Ҳамаи мо коргузорони низом ва мардум бояд мулзам ба Қонуни асосӣ бошем; Қонуни асосӣ, ки бо раъйи хеле қатъӣ ба тасвиб расидааст, паймони миллии мо ва яке аз пешрафтатарин қонунҳои мавҷуда дар ҷаҳон аст.
Раиси Ҳокимияти Судӣ зимни тавзеҳу ташреҳи асли чаҳоруми Қонуни асосӣ баён дошт: Дар асли чаҳоруми Қонуни асосӣ таъкид шудааст, ки ҳамаи қонунҳо ва муқаррароти кишвар бояд бар мабнои Ислом ва мавозини исломӣ бошанд. Таваҷҷуҳ ба ин асл, аз он ҷиҳат аҳамияти болое дорад, ки мумкин аст ба мурури замон ашхосе бо равшанфикрӣ намоӣ бихоҳанд мақулотеро таҳмил кунанд ва чунин иддао кунанд, ки фалон бахш аз қонун, имрӯз дигар ҷавоб намедиҳад!
Раиси Дастгоҳи Қазоӣ бо ишора ба ҳуқуқи мардум дар Қонуни асосӣ, таъкид кард: Фасли сеюми Қонуни асосӣ, аз асли 19 то асли 42, нозир бар ҳуқуқи миллат аст. Ҳамаи коргузорони низом ва ҳамаи мо масъулони қазоӣ, ки даври ин миз нишастаем, бояд илтизом ва тааҳҳуд ба ҳуқуқи мардум дошта бошем ва аз ин ҳуқуқ посдорӣ ва сиёнат кунем.
Раиси Адлия зимни ишора ба эътимод ба орои умумӣ дар низоми Ҷумҳурии Исломии Эрон афзуд: Тибқи асли шашуми Қонуни асосӣ, дар Ҷумҳурии Исломии Эрон умури кишвар ба эътикои орои умумӣ идора ва тамашшиёт мешавад; ҳамин асл баёнгари нақши муҳим ва таъсиргузори мардум дар низоми мо аст; мо аз ибтидои инқилоб, теъдоди мутакассир ва зиёде интихобот баргузор кардаем ва дар аксари ин интихобот низ ба нисбати нуқоти дигари ҷаҳон, теъдоди қобили таваҷҷӯҳе аз мардум ва воҷидини шароит, мушорикат кардаанд.
Қози-ул-Қузот бо ишора ба аҳтимоми Қонуни асосӣ пиромуни рушди фазоили ахлоқӣ дар ҷомеа баён дошт: Иҷоди муҳити мусоид барои рушди фазоили ахлоқӣ бар асоси имон ва тақво ва мубориза бо куллии мазоҳири фасод ва табоҳӣ, яке аз мундарҷоти муҳим дар асли сеюми Қонуни асосӣ аст; аз ин рӯ, ҳамаи мо коргузорони низом, ки савганд ёд кардаем посдор ва мудофеи Қонуни асосӣ бошем, бояд ниҳояти ҳаммати худро маътуф ва мутамарказ кунем, то муҳити мусоидеро барои рушди фазоили ахлоқӣ дар ҷомеа фароҳам оварем.
