90 дарсади сокинони Навори Ғазза гирифтори камғизоӣ (сӯи ғизо) шудаанд

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз "Русия ал-Яум" (Russia Al-Yaum), мудири бахши иттилоърасонии давлати Навори Ғазза таъкид кард, ки аз миёни 600 мошини боркаше, ки қарор буд бар асоси тавофуқи оташбас ҳар рӯз вориди ин навор шаванд, танҳо 200 мошини боркаш ворид шудааст.
Вай илова кард: "Дастикам 90 дарсад аз сокинони Навори Ғазза гирифтори камғизоӣ (сӯи ғизо) шудаанд ва режими саҳюнистӣ ҳамчунон монеъи вуруди кумакҳои башардӯстонаи муҳим ба ин навор мешавад."
Қобили зикр аст, ки бо вуҷуди иҷрои ӯҳдадориҳои нерӯҳои Ҳамос дар мавриди таҳвил додани асирони зинда ва кушташудаи режими саҳюнистӣ, Тел-Авив на танҳо ҳамлаҳои худро алайҳи Навори Ғазза мутаваққиф накардааст, балки монеъи вуруди кумакҳои башардӯстонаи тавофуқшуда ба ин навор мешавад.
