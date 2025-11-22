ЮНИФИЛ: Бояд ба ҳокимияти Лубнон эҳтиром гузошт

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Спутник, фармондеҳи нерӯҳои ҳифзи сулҳи Созмони Милал мустақар дар ҷануби Лубнон маъруф ба ЮНИФИЛ дар солрӯзи истиқлоли ин кишвар таъкид кард, ки нерӯҳои ЮНИФИЛ ба ҳимоят аз артиши Лубнон пойбанд ҳастанд.
Вай афзуд, ки эҳтироми комил ба ҳокимияти Лубнон ва тамомияти арзии ин кишвар як амри меҳварӣ барои иҷрои қатъномаи 1701 ва заминасозӣ барои таҳаққуқи суботи доимӣ ба шумор меравад.
Ин дар ҳоле аст, ки дар гузориши мунташиршуда аз сӯи ЮНИФИЛ омадааст, ки режими сионистӣ беш аз 10 ҳазор бор даст ба таҷовузоти заминӣ ва ҳавоӣ алайҳи Лубнон он ҳам дар давраи ба истилоҳ оташбас задааст.
