Мақоми Амрикоӣ: Замони поён додан ба ҷанги Укроин фаро расидааст

Бинобар гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ал-Ҷазира, намояндаи Амрико дар Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид гуфт: "Умедворам ҳамаи мо бар ин мавзӯъ иттифоқи назар дошта бошем, ки ҷанги Укроин бо роҳи ҳалли низомӣ поён нахоҳад ёфт."
Вай афзуд: "Ҳазинаҳое, ки ҳамаи тарафҳо дар ҷанги Укроин мутаҳаммил шудаанд, вайронгар аст ва замони поён додан ба ин ҷанг фаро расидааст."
Ин мақоми амрикоӣ изҳор дошт: "Мо ба ироаи аслиҳа ба Укроин барои дифоъ аз худ идома хоҳем дод."
Вай тасриҳ кард: "Агар Русия ҳамчунон дархостҳои оташбасро нодида бигирад, мумкин аст ҳазинаҳои иқтисодии бештаре ба ин кишвар таҳмил кунем."
Қасри Сафед пеш аз ин дар баёнияе эълом кард, ки музокирот барои поён додан ба ҷанг дар Укроин идома дорад ва раисҷумҳур Трамп аз тарҳи сулҳи ироашуда ҳимоят мекунад.
Қасри Сафед ҳамчунин эълом кард, ки Трамп аз ҳар ду тарафи даргир дар ҷанги Укроин ноумед шудааст.
