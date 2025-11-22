Маҳмуд Аббос барои ташкили Шӯрои идораи Навори Ғазза даст ба кор шуд

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ар-Раъй-ул-Ҷадид, манбаъҳои расонаӣ эълом карданд, ки Маҳмуд Аббос, раиси Ташкилоти худгардони Фаластин, дастури ташкили шӯрои хурд барои идораи Навори Ғазза дар марҳалаи ояндаро содир кардааст.
Манбаъҳои мазкур илова карданд, ки дар ин шӯро Ҳусайн-уш-Шайх (муовини Аббос), Муҳаммад Мустафо (нахуст вазири давлати вобаста ба Ташкилоти худгардон), Маҳмуд-ул-Ҳаббош (раиси Девони олии қазоӣ), Рӯҳӣ Фаттуҳ (раиси Шӯрои миллӣ), Моҷид Фараҷ (раиси Сервиси иттилоот) ва Зиёд Абуамру (мушовири Аббос) ҳузур доранд.
Ташкили шӯрои мазкур баъд аз тасвиби қатъномаи пешниҳодии Амрико аз сӯи Шӯрои амният рӯзи сешанбе барои иҷрои тарҳи Трамп дар Ғазза, ки мубнӣ бар истиқрори нерӯҳои байналмилалӣ дар ин борика аст, сурат мегирад. Русия ва Чин ба ин қатънома райъи мумтанеъ доданд. Бо вуҷуди он ки қатъномаи мазкур ҳеҷ нақши мустақимеро барои Ташкилоти худгардони Фаластин дар идораи Навори Ғазза мушаххас накардааст, аммо ин ташкилот аз он истиқбол кард.
