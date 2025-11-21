  1. Home
21 Ноябр 2025 - 21:24
News ID: 1752708
Source: ABNA
Ҷузъиёти тарҳи Трамп барои оташбас дар Укроин

Манобеи укроинӣ аз ҷузъиёти тарҳи раисҷумҳури Амрико барои оташбас дар ин кишвар парда бардоштанд.

Бинобар гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Русия-ал-Явм, манобеи укроинӣ иддао карданд, ки ба тарҳи сулҳи 28-бандии Амрико барои барқарории оташбас дар ин кишвар даст ёфтаанд.

Бар асоси иддаои манобеи укроинӣ, тарҳи Амрико шомили бандҳои зерин аст:

  • Ироаи тазминҳои амниятии машрут ба Укроин;

  • Укроин бетарафӣ ва инсироф аз НАТО-ро дар қонуни асосӣ тасбит мекунад ва НАТО таъйид мекунад, ки Укроин ҳаргиз ба узвияти он дар нахоҳад омад;

  • Маҳдуд шудани теъдоди неруҳои мусаллаҳи Укроин ба 600,000 нафар;

  • Укроин кишваре бидуни аслиҳаи ҳастаӣ боқӣ мемонад;

  • Ба расмият шинохтани ҳокимияти Русия бар нимҷазираи Қрим ва Ҷумҳуриҳои Халқии Донетск ва Луҳанск;

  • Устонҳои Херсон ва Запорожйе дар хатти даргирии низомӣ «мунҷамид» мешаванд;

  • Эҷоди як минтақаи ҳоили ғайринизомӣ таҳти контроли Русия;

  • Ҳар ду тараф мутааҳҳид мешаванд, ки марзҳоро бо зӯр тағйир надиҳанд;

  • Ҷилавгирӣ аз истиқрори неруҳои НАТО дар Укроин;

  • Истиқрори ҷангандаҳои НАТО дар Лаҳистон (Полша);

  • Оғози гуфтугӯҳои амниятӣ байни Иёлоти Муттаҳида, НАТО ва Русия ва эҷоди як гурӯҳи кории Иёлоти Муттаҳида ва Русия;

  • Русия сиёсати "адами таҷовуз" ба Укроин ва Аврупоро ба сурати ҳуқуқӣ тасбит мекунад;

  • Оғози як лоиҳаи сармоягузории бузург тавассути Амрико ва Аврупо барои бозсозии Укроин;

  • Ихтисоси 100 миллиард доллар аз дороиҳои масдудшудаи Русия барои бозсозӣ, бо дарёфти 50% суд тавассути Иёлоти Муттаҳида;

  • Аврупо 100 миллиард доллари дигар изофа мекунад;

  • Дороиҳои масдудшудаи боқимондаи Русия ба лоиҳаҳои муштараки Амрикоӣ-Русӣ ихтисос меёбад;

  • Эҷоди Сандуқи Тавсеаи Укроин, сармоягузорӣ дар зерсохтҳо, манобеъ ва фанновариҳо;

  • Лағви тадриҷии таҳримҳо алайҳи Русия;

  • Бозгашти Русия ба гурӯҳи Ҳашт (G8);

  • Ҳамкории иқтисодии дарозмуддат байни Русия ва Амрико;

  • Табодули ҷомеи зиндониён ва бозгашти ғайринизомиён ва кӯдакон;

  • Барномаҳои башардӯстона ва иттиҳоди маҷаддади хонаводаҳо;

  • Барномаҳои омӯзишӣ дар бораи таҳаммулпазирӣ;

  • Роҳандозии неругоҳи ҳастаии Запорожйе таҳти назорати Ожонси Байналмилалии Энержии Атомӣ, тақсими барқ ​​ба таври мусовӣ байни Русия ва Укроин;

  • Кумаки Амрико ба бозсозии зерсохти гази Укроин;

  • Баргузории интихоботи раёсатҷумҳурӣ дар Укроин 100 рӯз пас аз имзои тавофуқ;

  • Афви комил барои ҳамаи ширкаткунандагон дар ҷанг;

  • Ин тавофуқ ба сурати ҳуқуқӣ илзом‌овар аст;

  • Контрол тавассути «Шӯрои Сулҳ» ба раҳбарии Доналд Трамп анҷом мешавад;

  • Нақзи тавофуқ мунҷар ба таҳримҳо мешавад;

  • Пас аз имзои санад, оташбаси фаврӣ ва ақибнишинии неруҳо ба мавзеъҳои тавофуқшуда анҷом мешавад.

