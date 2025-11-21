Ҷузъиёти тарҳи Трамп барои оташбас дар Укроин

Бинобар гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Русия-ал-Явм, манобеи укроинӣ иддао карданд, ки ба тарҳи сулҳи 28-бандии Амрико барои барқарории оташбас дар ин кишвар даст ёфтаанд.
Бар асоси иддаои манобеи укроинӣ, тарҳи Амрико шомили бандҳои зерин аст:
Ироаи тазминҳои амниятии машрут ба Укроин;
Укроин бетарафӣ ва инсироф аз НАТО-ро дар қонуни асосӣ тасбит мекунад ва НАТО таъйид мекунад, ки Укроин ҳаргиз ба узвияти он дар нахоҳад омад;
Маҳдуд шудани теъдоди неруҳои мусаллаҳи Укроин ба 600,000 нафар;
Укроин кишваре бидуни аслиҳаи ҳастаӣ боқӣ мемонад;
Ба расмият шинохтани ҳокимияти Русия бар нимҷазираи Қрим ва Ҷумҳуриҳои Халқии Донетск ва Луҳанск;
Устонҳои Херсон ва Запорожйе дар хатти даргирии низомӣ «мунҷамид» мешаванд;
Эҷоди як минтақаи ҳоили ғайринизомӣ таҳти контроли Русия;
Ҳар ду тараф мутааҳҳид мешаванд, ки марзҳоро бо зӯр тағйир надиҳанд;
Ҷилавгирӣ аз истиқрори неруҳои НАТО дар Укроин;
Истиқрори ҷангандаҳои НАТО дар Лаҳистон (Полша);
Оғози гуфтугӯҳои амниятӣ байни Иёлоти Муттаҳида, НАТО ва Русия ва эҷоди як гурӯҳи кории Иёлоти Муттаҳида ва Русия;
Русия сиёсати "адами таҷовуз" ба Укроин ва Аврупоро ба сурати ҳуқуқӣ тасбит мекунад;
Оғози як лоиҳаи сармоягузории бузург тавассути Амрико ва Аврупо барои бозсозии Укроин;
Ихтисоси 100 миллиард доллар аз дороиҳои масдудшудаи Русия барои бозсозӣ, бо дарёфти 50% суд тавассути Иёлоти Муттаҳида;
Аврупо 100 миллиард доллари дигар изофа мекунад;
Дороиҳои масдудшудаи боқимондаи Русия ба лоиҳаҳои муштараки Амрикоӣ-Русӣ ихтисос меёбад;
Эҷоди Сандуқи Тавсеаи Укроин, сармоягузорӣ дар зерсохтҳо, манобеъ ва фанновариҳо;
Лағви тадриҷии таҳримҳо алайҳи Русия;
Бозгашти Русия ба гурӯҳи Ҳашт (G8);
Ҳамкории иқтисодии дарозмуддат байни Русия ва Амрико;
Табодули ҷомеи зиндониён ва бозгашти ғайринизомиён ва кӯдакон;
Барномаҳои башардӯстона ва иттиҳоди маҷаддади хонаводаҳо;
Барномаҳои омӯзишӣ дар бораи таҳаммулпазирӣ;
Роҳандозии неругоҳи ҳастаии Запорожйе таҳти назорати Ожонси Байналмилалии Энержии Атомӣ, тақсими барқ ба таври мусовӣ байни Русия ва Укроин;
Кумаки Амрико ба бозсозии зерсохти гази Укроин;
Баргузории интихоботи раёсатҷумҳурӣ дар Укроин 100 рӯз пас аз имзои тавофуқ;
Афви комил барои ҳамаи ширкаткунандагон дар ҷанг;
Ин тавофуқ ба сурати ҳуқуқӣ илзомовар аст;
Контрол тавассути «Шӯрои Сулҳ» ба раҳбарии Доналд Трамп анҷом мешавад;
Нақзи тавофуқ мунҷар ба таҳримҳо мешавад;
Пас аз имзои санад, оташбаси фаврӣ ва ақибнишинии неруҳо ба мавзеъҳои тавофуқшуда анҷом мешавад.
