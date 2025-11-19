Яман: Қатъномаи Амрико қонунӣ гардонидани васояти хориҷӣ бар мардуми Фаластин аст

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ал-Масира, Вазорати корҳои хориҷии Яман дар баёнияе эълом кард, ки қатъномаи ахири Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид дар мавриди Ғазза, васояти хориҷӣ бар мардуми Фаластинро қонунӣ мебахшад.
Дар ин баёния омадааст: "Ин қатънома ҳуқуқи мусаллами мардуми Фаластин, аз ҷумла ҳаққи онҳо барои поён додан ба ишғол, таъйини сарнавишт ва таъсиси кишвари Фаластинро нодида мегирад."
Вазорати корҳои хориҷии Яман афзуд: "Амрико тариқи ин қатънома талош мекунад ба аҳдофе даст ёбад, ки режими саҳюнистӣ аз тариқи наслкушӣ натавониста ба онҳо даст ёбад."
Ин баёния меафзояд: "Ҳар тарҳе ё лоиҳае, ки ҳуқуқи мардуми Фаластинро нодида бигирад ё саъй дар давр задани он дошта бошад, маҳкум ба шикаст аст."
Ин вазоратхона таъкид кард, ки қатъномаи Шӯрои Амният як бор дигар нотавонии мудовом Шӯро дар поён додан ба таҷовуз ва муҳосираи таҳмилӣ алайҳи Ғаззаро нишон дод.
Ҷаласаи Шӯрои Амнияти Созмони Милал дар бораи тарҳи пешниҳодии Трамп дар мавриди вазъияти навори Ғазза, душанбе шаб ба вақти Ню-Йорк (бомдоди сешанбе ба вақти Теҳрон) баргузор шуд.
13 узви Шӯрои Амният ба пешнависи қатъномаи Амрико дар бораи Ғазза раъйи мусбат доданд ва намояндагони Русия ва Чин ба он раъйи мумтанеъ доданд.
