Маҳкумияти густардаи юриши шаҳракнишинон ба Масҷидулақсо ва ҳамалот зидди масоҷиди Каронаи Бохтарӣ

Вазорати умури хориҷаи Қатар бо судӯри баёнияе эълом кард, юриши шаҳракнишинони саҳюнист ба имкони муқаддаси мусулмонон, нақзи ошкори қавонини байналмилалӣ ва қатъномаҳои Шӯрои амният аст ва ҳар гуна талош барои тағйири вазъияти торихӣ ва мазҳабии Масҷидулақсо, таъарруз зидди на фақат фаластиниён, балки миллионҳо мусулмон дар саросари ҷаҳон маҳсӯб мешавад.
Ба гузориши Порс Тудей, Қатар бори дигар бар ҳимояти пойдори худ аз ормони Фаластину ҳаққи мардуми ин сарзамин барои анҷоми озодонаи ибодоту ташкили кишвари мустақил таъкид кард.
Арабистони Саудӣ низ юриши шаҳракнишинон саҳюнист ба муҳавватаи Масҷидулақсо ва оташ задани масҷиди Hajjah Hamidah дар Каронаи Бохтариро маҳкӯм ва эълом кард, ҳуқуқи миллати Фаластин ба таври мустамар аз сӯи ишғолгарон ва шаҳракнишинони ифротӣ нақз мешавад. Арабистон ҳушдор дод, идомаи ин иқдомот бидуни бархӯрди боздоранда, талошҳои байналмилалӣ барои сулҳро тазъиф карда ва ба ташдиди танишҳо ва тадовуми даргирӣ хоҳад анҷомид.
Донишгоҳи Алазҳари Миср ҳам иқдоми шаҳракнишинон дар оташ задани масҷиде дар Каронаи Бохтариро “ҷинояти террористӣ, ифротгароёна ва нафратангез” тавсиф ва бо шадидтарин иборот онро маҳкӯм кард.
Шаҳракнишинони саҳюнист, рӯзи панҷшанбе бо ба оташ кашидани бахшҳое аз масҷиде дар шаҳри Дейр Истё дар Каронаи Бохтарӣ, иқдом ба навиштани шиорҳои нажодпарастонае ба забони ибрӣ бар деворҳои он карданд.
Оташ задани ин масҷид, бахше аз силсила ҳамалоти мукаррарӣ аст, ки саҳюнистҳо дар тӯли соли мелодии ҷорӣ, масоҷид ва муқаддасоти исломиро ҳадаф қарор додаанд. Ниҳодҳои ҳуқуқи башарии фаластинӣ даҳҳо маврид аз ин ҳаводисро сабт кардаанд, ки шомили сӯзондани масоҷид, беэҳтиромӣ ба Қуръони Карим ва навиштани шиорҳое барои мутолибаи ихроҷ ё қатли оми фаластиниҳо будааст.
Бино бар иттилооти мунташира аз сӯи маркази муқобила бо девори ҳоил ва шаҳраксозӣ, шаҳракнишинони саҳюнист тайи ду соли ҷанги наслкушии зидди Ғазза 7154 ҳамла дар Каронаи Бохтарӣ анҷом доданд, ки ба шаҳодати 33 фаластинӣ ва оворагии аҳолии 33 минтақаи маскӯнӣ мунҷар шуд.
Дар ҳамин муддат, ҳамалоти муштараки артиши режими саҳюнистӣ ва шаҳракнишинон мунҷар ба шаҳодати дастикам ҳазору 72 фаластинӣ, захмӣ шудани ҳудӯди 10 ҳазору 700 нафар ва боздошти беш аз 20 ҳазору 500 нафари дигар шудааст.
Тавофуқи ахири оташбас дар Ғазза, ба ҷанги наслкушии режими саҳюнистӣ зидди ин минтақа, ки аз 8 октябри 2023 оғоз шуда буд, поён дод; ҷанге, ки беш аз 69 ҳазор шаҳид ва беш аз 170 ҳазор захмӣ бар ҷо гузошт, ки бештари онҳоро кӯдакону занон ташкил медоданд. Созмони Милали Муттаҳид ҳазинаи бозсозии вайрониҳои ношӣ аз ин таҷовузро ҳудӯди 70 миллиард доллар баровард кардааст.
