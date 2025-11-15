Даъвои Бритониё дар бораи тағйири масири танккери юнонӣ ба самти Эрон

Бино ба гузориши Агентии ахбории "Абно" ба нақл аз Ассошиэйтед Пресс, Маркази амалиёти тиҷорати баҳрии Нерӯи баҳрии Бритониё иддао кард, ки як танккери нафтӣ, ки аз тангнаи Ҳурмуз убур мекард, ба таври ногаҳонӣ масири худро тағйир дода ва вориди обҳои қаламрави Эрон шуд.
Ширкати амнияти баҳрии "Амбрӣ"-и Бритониё низ иддао кард, ки чанд киштии хурд, қабл аз ин тағйири масир, танккери нафтиро боздоштаанд.
Бар асоси ин гузориши иддаоӣ, киштии мазкур бо номи «Талара», таҳти парчами Ҷазираҳои Маршал ва аз бандари Аҷмон дар Иморот ба мақсади Сингапур, дар ҳаракат будааст.
Ассошиэйтед Пресс иддао кард, ки додаҳои пайгирии киштӣ нишон медиҳанд, ки танккери нафтӣ бидуни ҳеҷ тавзеҳе масири худро ба самти обҳои Эрон каҷ кардааст. Моликони юнонии киштӣ низ то кунун ба дархостҳо барои тавзеҳ посух надодаанд.
Манбаъҳои баҳрӣ гузориш додаанд, ки як ҳавопаймои бесарнишини Нерӯи баҳрии Амрико, соатҳо бар фарози минтақае, ки танккери нафтии Талара дар он қарор дошт, дар ҳоли парвоз будааст.
