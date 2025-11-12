Созмони Иттилоотии Сипоҳ: Шабакаи зиддиамниятии Амрикову Исроилӣ барҳам дода шуд

Тибқи гузориши Агентии ахбории АБНА, Созмони Иттилоотии Сипоҳи Посдорон дар як изҳорот овардааст: "Дар пайи чорабиниҳои андешидаи Созмони Иттилоотии Сипоҳ, як шабакаи зиддиамниятӣ таҳти роҳбарии хадамоти ҷосусии Амрикову Исроил дар дохили кишвар ошкор ва пас аз чанд давраи назорат, огоҳӣ ва дигар чорабиниҳои иттилоотӣ барҳам дода шуд."
Дар ин изҳорот таъкид шудааст: "Режими саҳюнистӣ, ҳамчун нерӯи ниёбатии Амрико дар минтақа, пас аз нокомӣ дар ҷанги 12-рӯза, сиёсат ва нақшаҳои худро ба самти халалдор кардани амнияти умумӣ бурдааст, то шояд ба гумони худ тавонад шикасти шармандаворро дар арсаи низомӣ ҷуброн кунад."
Дар қисмати дигари изҳороти Созмони Иттилоотии Сипоҳ омадааст: "Ин режим дар ин росто шабакае аз унсурҳои фирефташуда ва ватанфурӯшро барои барҳам додани амнияти кишвар дар нимаи дуюми тирамоҳи соли 1404 (тақвими эронӣ) ташкил карда буд. Бо лутфи илоҳӣ ва ҳушёрии Посдорони гумноми Имом Замон (А.Ҷ.) дар Созмони Иттилоотии Сипоҳ, аъзои ин шабака ба тӯри иттилоотӣ афтода, дастгир шуданд."
Дар поёни ин изҳорот, бо таъкид бар он ки ин амалиёт ба таври ҳамоҳанг дар чанде аз устонҳо анҷом шуда ва дар ҷараёни он ячейкаҳои марбут ба режими саҳюнистӣ, ки дар пайи амалҳои халалдоркунандаи амният буданд, зарба диданд, эълом шуд: "Гузоришҳо ва иттилооти такмилӣ дар бораи ин шабака баъдан ба самъи миллати шарифи Эрон расонида хоҳад шуд."
