Ҷиҳоди Исломӣ: Уҳдадор ба ҳимоят аз асирон дар баробари пастфитрагии саҳюнистҳо ҳастем

Тибқи гузориши Агентии ахбории АБНА ба нақл аз Агентии ахбории фаластинии «Шаҳоб», Ҷунбиши Ҷиҳоди Исломии Фаластин дар вокуниш ба тасвиби пешнависи аввалияи қонуни эъдоми асирони фаластинӣ дар зиндонҳои режими саҳюнистӣ дар Кнессети режими саҳюнистӣ таъкид кард, ки ин иқдом пас аз муттаҳам кардани асирони фаластинӣ ба «терроризм» дар додгоҳҳои фашистии режими саҳюнистӣ як иқдоми танишзо ва ҷинояткорона дар чорчӯби наслкушӣ ва поксозии созмонёфтае аст, ки режим алайҳи миллати Фаластин анҷом медиҳад.
Бар асоси ин баёния, ин қонун моҳияти режими саҳюнистӣ, ки бар асоси нажодпарастӣ ва зулму ситам бино шудааст, ошкор мекунад ва собит менамояд, ки тамоми ниҳодҳои он, аз ҷумла Кнессет ва низоми додгоҳии он, абзорҳои ҷинояткоронае ҳастанд, ки барои озор ва азияти миллати Фаластин истифода мешаванд.
Ҷиҳоди Исломӣ меафзояд, ки дар ҳоле ки ниҳодҳои амниятии режими саҳюнистӣ ва артиш ва шаҳракнишинон, миллати Фаластинро бидуни ҳеҷ бозхост ва муҳокимае ба қатл мерасонанд, ишғолгарон аз тариқи талош барои тасвиби ин қонун, мехоҳанд низоми ҳуқуқии дугонаеро дар соҳили Ғарбӣ эҷод кунанд, ки фаластиниёнро маҳкум мекунад ва ба шаҳракнишинон ва ишғолгарон масунияти комил медиҳад.
Ин баёния зимни қадрдонӣ аз баёнияҳо ва мавзеъҳои ниҳодҳо ва давлатҳое, ки ин рафтори ҷинояткоронаи ҷадидро маҳкум кардаанд, хостори иттихози гомҳои ҷиддӣ барои маҳор кардани ин ҷинояти рӯзафзун ва пайгирии вазирони кобинаи саҳюнистӣ ва аъзои Кнессет, ки ба нафъи тасвиби ин ҷиноят райъ додаанд, шуд то онҳо дар додгоҳҳои байналмилалӣ ба иттиҳоми ташвиқ ба иртикоби ҷиноёти ҷангӣ муҳокима шаванд.
Ҷиҳоди Исломӣ таъкид кард: "Асирони миллати мо дар зиндонҳои ишғолгарон амонате бар гардани миллат ҳастанд ва нерӯҳои муқовимат аз ҳеҷ талош ва василае барои озодии онҳо дареғ нахоҳанд кард. Мо аз миллати худ мехоҳем, ки тамоми ашколи муқовимат дар баробари ин режим, ки пастфитрагии ахлоқӣ ва моҳияти ғайриинсонии он рӯз ба рӯз ошкортар мешавад, шиддат бахшанд."
