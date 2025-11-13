Феҳристи курсиҳои аҳзоби шиа дар парлумони Ироқ эълон шуд

Бино ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз пойгоҳи хабарии "ал-Масала"-и Ироқ, бар пояи натиҷаҳои эъломшуда, шумури курсиҳои аҳзоби шиа дар саросари Ироқ эълом гардид.
Бар асоси ин гузориш, Иттиҳоди Барқарорӣ ва Тавсиа бо 46 курсӣ дар ҷойгоҳи аввал, Давлати Қонун бо 30 курсӣ дар ҷойгоҳи дувум, Ҷунбиши Содиқун бо 27 курсӣ дар ҷойгоҳи севум ва Созмони Бадр бо 18 курсӣ дар ҷойгоҳи чаҳорум қарор доранд.
Ҳамчунин Қувваи Давла бо 18 курсӣ, Ҳуқуқ бо 6 курсӣ, Асос бо 8 курсӣ, Ишроқи Конун бо 8 курсӣ, Тасмим бо 6 курсӣ ва Абшир ё Ироқ бо 4 курсӣ дар радаҳои баъдии бештарин теъдоди раъйҳои бадастомада дар миёни аҳзоби шиа қарор гирифтанд.
