Баргузории размоиши дифои ҳавоӣ дар Венесуэла

Бино ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз "Евронюз", Венесуэла аз рӯзи сешанбе размоишҳои низомии густардаеро бо ҳадафи ҳифозат аз ҳарими ҳавоии ин кишвар дар баробари ҳар гуна таҷовузи хориҷии эҳтимолӣ оғоз кардааст. Артиш, нерӯҳои мардумӣ ва полис дар ин размоишҳо ҳузур доранд.
Владимир Падрино Лопес, вазири дифои Венесуэла, дар ҷараёни ин размоишҳо дар Каракас гуфт: "Фориғ аз навъ, шиддат ё аъдоди таҳдид, мусаммим ба дифоъ аз меҳани худ ҳастем."
Ин манёврҳои низомӣ дар шароите баргузор мешавад, ки танишҳо миёни Каракас ва Вашингтон дар ҳафтаҳои ахир афзоиш ёфтааст. Давлати Трамп дастури эъзоми новҳои ҷангӣ ба наздикии соҳилҳои Венесуэларо содир карда ва дар моҳҳои гузашта чандин ҳамлаи ҳавоӣ дар минтақаи Кариб анҷом додааст.
Бар асоси гузоришҳо, аз замони оғози амалиёти давлати Амрико дар баҳри Кариб, то кунун дасти кам 75 нафар дар 19 ҳамлаи ҳавоӣ дар минтақа кушта шудаанд.
