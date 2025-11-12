Даъват аз Нетаняҳу барои сафар ба Ню-Йорк; Сарвазири Исроил боздошт мешавад?

Тибқи гузориши Агентии ахбории АБНА ба нақл аз «Русская Ель-Яум», рӯзномаи Маъарив гузориш дод, ки Ана Ворникофф, узви Шӯрои шаҳри Ню-Йорк, бо ирсоли даъватномаи расмӣ ба дафтари Нетаняҳу, аз вай хостааст, ки ба ин шаҳр сафар кунад.
Ин дар ҳолест, ки Заҳрон Мамданӣ, шаҳрдори ҷадиди Ню-Йорк, пештар эълом карда буд, ки агар Нетаняҳу ба ин шаҳр биёяд, боздошт хоҳад шуд.
Бар асоси ин гузориш, Ворникофф дар номаи худ аз Нетаняҳу хостааст, ки 1 январи соли 2026 ва оғози соли нави милодӣ дар Ню-Йорк бошад. Вай ҳамчунин мухолифати худро бо гуфтаҳои Мамданӣ алайҳи Нетаняҳу эълом кард.
