Ибрози нигаронии вазири хориҷаи Амрико аз хушунати саҳюнистҳо дар Каронаи Бохтарӣ

Бино ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз шабакаи "ал-Ҷазира"-и Қатар, Марко Рубио, вазири умури хориҷаи Амрико, дар вокуниш ба хушунати саҳюнистҳо дар Каронаи Бохтарӣ гуфт: "Нисбат ба рӯйдодҳои дар ҳоли густариш дар Каронаи Бохтарӣ, ки мумкин аст иқдомоти моро дар Ғазза таҳти шуъоъ қарор дода ва онро тазъиф кунад, нигарон ҳастем."
Вай дар бораи Судон низ таъкид кард: "Бояд ирсоли таслиҳот ба Нерӯҳои вокуниши сареъ дар Судон мутаваққиф шавад."
Вазири умури хориҷаи Амрико тасриҳ кард: "Нерӯҳои вокуниши сареъ ба тааҳҳудоти худ пойбанд нестанд ва бояд аз таъмини силоҳ барои онҳо ҷилавгирӣ шавад."
Вай афзуд: "Бар кишварҳои ҳомии Нерӯҳои вокуниши сареъ барои таваққуфи ирсоли таслиҳот ба ин нерӯҳо фишор ворид мекунем."
Рубио изҳор кард: "Тахаллуфоти Нерӯҳои вокуниши сареъ созмонёфта аст ва иддаоҳо дар бораи анҷоми ин иқдомот аз сӯи аносири созмоннаёфта нодуруст аст."
Вазири умури хориҷаи Амрико ҳамчунин гуфт: "Нерӯҳои вокуниши сареъ дар иртикоби ҷиноёт алайҳи ғайринизомиён, аз ҷумла таҷовуз ба занон, даст доштаанд."
Рубио дар бахши дигаре аз суханонаш ба мавзӯи Венесуэла пардохт ва иддао кард: "Ҳукумати Николас Мадуро дар Венесуэла низоми террористӣ ва марбут ба маводи мухаддир аст ва раисҷумҳур Трамп барои ҳифзи амнияти Амрико тамоми иқдомоти лозимро анҷом хоҳад дод."
Ин дар ҳолест, ки Мадуро дар посух ба Рубио эълом кард: "Корзоре барои талош дар ҷиҳати тахриби чеҳраи Венесуэла ва инқилоби он дар ҷараён аст ва ин ҳамон корест, ки империализм ва созмонҳои иттилоотии Амрико [дар гузашта] анҷом дода ва [акнун] анҷом медиҳанд."
