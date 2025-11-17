Иқтисоди Осиё| Чин бозигари мусаллати ҳавзаи энержӣ дар ҷануби шарқи Осиё

Чин бо суръати беш аз ҳар кишвари дигаре зарфияти энержиҳои таҷдидпазирро дар дохил тавсеа додаву арзиши содироти фанновариҳои таҷдидпазири ин кишвар дар соли ҷорӣ ба ҳудуди 20 миллиард доллар расид: рақаме ки нишон медиҳад, Пекин дар ҳоли табдил шудан ба меҳвари аслии занҷираи ҷаҳонии энержии пок аст.
Чин дар ҳавзаи барқи обӣ низ бо такя бар миқёси азими сохтусоз ва фанновариҳои навин, табдил ба паймонкори аслии садсозӣ дар Осиё шудааст ва баррасии додаҳои чандин манобеъ, асноди давлатӣ ва гузоришҳои расонаӣ нишон медиҳад, ҳудуди ниме аз нерӯгоҳҳои барқи обии ҷадид, ки аз соли 2014 то кунун дар ҷануби шарқи Осиё вориди мадор шудаанд, бо мушорикати ширкатҳои чинӣ сохта шудаанд. Пешравии ором, аммо пайвастаи Чин, талошҳои Амрикову муттаҳидонаш барои таъсиргузорӣ бар масири энержии ҷануби шарқии Осиёро бо чолишҳои ҷиддӣ рӯ ба рӯ кардааст.
Ҳушдори Чин ба маҳдудиятҳои тиҷории эъмолшудаи Амрико ва Ғарб
Намояндагони Чин дар конфронси тағйироти иқлимии Созмони Милал дар Бразилия ҳушдор доданд, ки маҳдудиятҳои тиҷорӣ, аз ҷумла таъруфаҳои эъмолшудаи Амрико ва иқдомоти Иттиҳоди Аврупо, монеи дастёбӣ ба аҳдофи коҳиши интишори газҳои гулхонаӣ ва пешрафт дар фанновариҳои сабз мешавад.
Мушовирони аршади чинӣ дар иҷлоси иқлимии Созмони Милали Муттаҳид унвон карданд, ки истифодаи рӯзафзуни Ғарб аз абзорҳои якҷониба ҳазинаи густариши маҳсулоти фанноварии сабзро дар ҷаҳон афзоиш додаву монеи гузори сабзи ҷаҳонӣ мешавад. Онҳо ҳушдор доданд, ки иқдомоти ёдшуда ба ҷои коҳиши интишори газҳои гулхонаӣ салби эътимоди мутақобилу ихтилол дар занҷираи таъмини ҷаҳониро ба дунбол хоҳад дошт.
Вонг И, иқтисоддони муҳити зисту узви доимии Конгресси миллии халқи Чин ҳушдор дод, ки кишварҳои ғарбӣ дар бархӯрд бо Чин дучори як таноқузи ошкор ҳастанд: Аз як сӯ аз Чин мехоҳанд суръати коҳиши интишори газҳои гулхонаиро афзоиш диҳад ва аз сӯи дигар бо эъмоли таъруфаҳо ва муқаррарот, раванди пешрафти Чин дар тавлиду содироти фанновариҳои сабзро маҳдуд мекунанд.
Коҳиши шитоби рушди иқтисодии Чин
Иқтисоди Чин дар семоҳаи сеюми соли 2025 бо коҳиши шадиди сармоягузории собит, тавлиди санъатӣ ва масрафи хонавор мувоҷеҳ шуд, нишонаҳое ки аз фурӯкаш кардани шитоби рушди дуюмин иқтисоди бузурги ҷаҳон ҳикоят дорад.
Нузули иқтисоди Чин аз оғози семоҳаи поёнии сол шитоби бештаре гирифта ва додаҳо нишондиҳандаи коҳиш дар сармоягузорӣ, фаъолияти санъатӣ ва масрафи хонавор аст. Ин арқом намоёнгари иқтисоде аст, ки пас аз моҳҳо кундии рушд, барои бозгашт ба масири равнақ талош мекунад. Бар асоси гузориши идораи миллии омори Чин, сармоягузорӣ дар дороиҳои собит дар 10 моҳи соли ҷории мелодӣ бо коҳиши 7. 1 дарсадӣ, шадидтарин уфт дар ин бозаи замониро таҷриба кардааст.
Идораи миллии омори Чин бо эътироф ба чолишҳои мавҷуд дар баробари иқтисоди ин кишвар эълом кард: Иқтисод бо маҷмӯае аз авомили нопойдору ғайриқобили пешбинӣ дар муҳити хориҷӣ ва ҳамчунин фишорҳои қобили тавваҷуҳ барои бозсозии сохтори иқтисодӣ дар дохил рӯ ба рӯ аст.
