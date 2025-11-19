Кохи Сафед: Трамп лоиҳаи интишори санадҳои Эпштейнро имзо мекунад

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз нашрияи Барронз, Кохи Сафед эълом кард Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико, қасд дорад тасвиби Конгресс дар бораи илзоми Вазорати додгостарӣ ба интишори парвандаҳои Эпштейнро имзо кунад.
Як мақоми аршади Кохи Сафед ба нашрияи Барронз гуфт: "Ин лоиҳа ба маҳзи расидан ба Кохи Сафед имзо хоҳад шуд."
Нигаронии Ҷонсон аз суръати тасвиби интишори санадҳои Эпштейн
Дар ҳошияи маросими шоми расмии шаби гузашта дар Кохи Сафед, Майк Ҷонсон, раиси Маҷлиси намояндагони Амрико, эълом кард, ки аз тасмими Сенат барои тасвиби қотеъи тарҳи қонунии интишори санадҳои Эпштейн «амиқан ноумед» шудааст.
Вай афзуд: "Ин мусавваба бидуни дар назар гирифтани ислоҳоте, ки ӯ ва соири ҷумҳурихоҳони Маҷлиси намояндагон қаблан пешниҳод дода буданд, тасвиб шудааст."
Маҷлиси намояндагон ва Сенати Амрико ҳар ду аз тарҳи илзоми Вазорати додгостарӣ ба ифшои санадҳои марбут ба Эпштейн ҳимоят кардаанд.
Санадҳои иртибототи Эпштейн ҳамчунон меҳвари баҳсҳои сиёсӣ дар Амрико аст ва аъзои ҳар ду ҳизби демократ ва ҷумҳурихоҳ, якдигарро муттаҳам ба иртибот бо шабакаи қочоқи инсонии ин миллиардери бадном мекунанд.
Расонаҳои Амрико эълом карда буданд, ки Трамп, авохири сешанбе ё чаҳоршанбе, лоиҳаи интишори санадҳои Эпштейнро имзо мекунад. Трамп бо тағйири мавзеъ, билохира бо интишори ин санадҳо мувофиқат кард.
