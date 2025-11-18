  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Африқо

Орбан изҳороти аврупоиҳо дар бораи ҷанг бо Русияро эътирофи хатарнок донист

18 Ноябр 2025 - 12:45
News ID: 1751675
Source: ABNA
Орбан изҳороти аврупоиҳо дар бораи ҷанг бо Русияро эътирофи хатарнок донист

Нахуствазири Маҷористон гуфт: Суханони сиёсатмадорони аврупоӣ дар бораи «омодагӣ барои ҷанг дар соли 2030», эътирофи хатарнок аст.

Ба гузориши хабаргузории Абно, Виктор Орбан, нахуствазири Маҷористон дар як нишасти хабарӣ эълом кард, ки изҳороти бархе сиёсатмадорони аврупоӣ дар бораи зарурати омодагӣ барои ҷанг то соли 2030 нишон медиҳад, ки Брюссел ба таври ошкоро дар ҳоли тарроҳии барномаҳои низомӣ аст.

Вай гуфт: "Дар сиёсати Аврупо метавон ибораҳои тунде мисли «иқтисоди ҷанг» ё «бояд то соли 2030 барои ҷанг омода бошем» шунид. Ин нигоҳ, табоъоти ҷиддӣ рӯи сиёсатҳои иқтисодӣ дошта ва Брюссел, ба таври ошкоро дар ҳоли тарроҳии як барномаи ҷангӣ аст."

Орбан бо ёдоварии изҳороти ахири Борис Писториус, вазири дифоъи Олмон, дар бораи эҳтимоли оғози ҷанг миёни НАТО ва Русия, пеш аз соли 2029, гуфт: "Мақомоти аврупоӣ ба таври расмӣ доранд аз ҷанг сӯҳбат мекунанд."

Давлати роҳрости Маҷористон робитаҳои наздике бо Русия ва Амрико дорад ва талош мекунад то аврупоиҳоро барои таваққуфи ҷанг дар Укроин мутақоид кунад.

Your Comment

You are replying to: .
captcha