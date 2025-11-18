Ба гузориши хабаргузории Абно, Виктор Орбан, нахуствазири Маҷористон дар як нишасти хабарӣ эълом кард, ки изҳороти бархе сиёсатмадорони аврупоӣ дар бораи зарурати омодагӣ барои ҷанг то соли 2030 нишон медиҳад, ки Брюссел ба таври ошкоро дар ҳоли тарроҳии барномаҳои низомӣ аст.
Вай гуфт: "Дар сиёсати Аврупо метавон ибораҳои тунде мисли «иқтисоди ҷанг» ё «бояд то соли 2030 барои ҷанг омода бошем» шунид. Ин нигоҳ, табоъоти ҷиддӣ рӯи сиёсатҳои иқтисодӣ дошта ва Брюссел, ба таври ошкоро дар ҳоли тарроҳии як барномаи ҷангӣ аст."
Орбан бо ёдоварии изҳороти ахири Борис Писториус, вазири дифоъи Олмон, дар бораи эҳтимоли оғози ҷанг миёни НАТО ва Русия, пеш аз соли 2029, гуфт: "Мақомоти аврупоӣ ба таври расмӣ доранд аз ҷанг сӯҳбат мекунанд."
Давлати роҳрости Маҷористон робитаҳои наздике бо Русия ва Амрико дорад ва талош мекунад то аврупоиҳоро барои таваққуфи ҷанг дар Укроин мутақоид кунад.
