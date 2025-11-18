Намояндаи Русия қатъномаи Амрико дар бораи Ғаззаро фиребгарона донист

Ба гузориши хабаргузории Абно, пас аз райъдиҳии Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид дар бораи қатъномаи Амрико дар бораи Ғазза, «Василий Небензя» намояндаи доимии Русия дар Созмони Милали Муттаҳид, наҳваи тасвиби ин санадро фиребгарона тавсиф кард ва нисбат ба паёмадҳои он ҳушдор дод.
Ба гуфтаи Небензя, бар хилофи тарҳи давлати пешини Амрико, ки ишорае ба «халъи силоҳи Ғазза» ва «иқдомоти қаҳрии густарда» надошт, қатъномаи ҷадид вазифаҳоеро барои нерӯҳои эъзомӣ таъриф мекунад, ки метавонад онҳоро ба яке аз тарафҳои даргир табдил карда ва моҳияти маъмуриятро аз амалиёти ҳифзи сулҳ фаротар бибарад. Вай таъкид кард, ки ҳеҷ як аз кишварҳои омодаи мушорикат барои эъзоми нерӯ, чунин вазифаҳоеро напазируфтаанд.
Намояндаи Русия ҳамчунин эълом кард, ки аъзои Шӯрои Амният, замони кофӣ барои баррасии дақиқи матн ва дастиёбӣ ба мусолиҳа дар ин бораро надоштанд ва ба навъе бо «фишори замонӣ» рӯ ба рӯ шуданд.
Ҷаласаи Шӯрои Амнияти Созмони Милал душанбе шаб ба вақти Ню-Йорк (бомдоди сешанбе ба вақти Теҳрон) дар бораи пешнависи ду қатъномаи пешниҳодии Амрико ва Русия дар бораи Навори Ғазза баргузор ва қатъномаи ин шӯро дар бораи Ғазза бо 13 райъ тасвиб шуд.
13 узви Шӯрои Амният ба пешнависи қатъномаи Амрико дар бораи Ғазза райъи мусбат доданд ва намояндагони Русия ва Чин ба он райъи мумтанеъ (бетараф) доданд.
Your Comment