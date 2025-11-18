Флоти нави "Самуд" дар роҳ аст; ҳаракати корвони заминӣ ба самти Ғазза

Ба гузориши хабаргузории Абно, дар ҳоле ки ҳамлаҳои низомиёни саҳюнистӣ алайҳи сарнишинони киштиҳои Флоти Самуд дар обҳои байналмилалӣ ҳамчунон дар зеҳни умумӣ нақш бастааст, фаъолони тунисӣ худро барои ба роҳ андохтани як флоти нав ба самти Навори Ғазза омода мекунанд.
Дар ҳамин хусус гузориш шудааст, ки як флоти нав тайи моҳҳои оянда ба равиши мутафовит ба самти Навори Ғазза ҳаракат хоҳад кард. Ин флот аз ҳайси теъдоди киштиҳои ширкаткунанда бузургтар аз флоти қаблӣ хоҳад буд.
Ҳамчунин гуфта шудааст, ки ин бор Тунис маҳалли таҷаммӯи киштиҳои ин флот нахоҳад буд, балки ин киштиҳо танҳо аз обҳои минтақаии Тунис убур мекунанд ва қарор аст дигар кишварҳо монанди Ҷазоир табдил ба нуқтаи гирдиҳамоии фаъолони ҳомии Фаластин шаванд.
Номи Мавритания низ ба унвони кишваре, ки метавонад дар ин раванд ширкат кунад, матраҳ шудааст. Аз бандарҳои Либия ба вижа Триполи ё Мисурота низ метавон дар ин барнома истифода кард. Фаъолони тунисӣ эълом карданд, ки даҳҳо кишвар дар ин тарҳ ширкат мекунанд, зеро Навори Ғазза бо вуҷуди иҷрои оташбас ҳамчунон таҳти муҳосира қарор дорад.
Ҳамчунин гузориш шудааст, ки як корвони заминӣ ҳомили кумакҳои башардӯстона низ аз Мавритания ҳаракат мекунад ва баъд аз убур аз Либия ва Миср худро ба гузаргоҳи Рафаҳ мерасонад.
