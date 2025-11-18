Вазири саҳюнист: Як ҳуҷра барои Маҳмуд Аббос омода кардаем

Ба гузориши хабаргузории Абно, Итмар Бин-Ғвир, вазири амнияти дохилии режими саҳюнистӣ дар суханоне хитоб ба Нетаняҳу гуфт: "Шумо бояд эълом кунед, ки Маҳмуд Аббос (раиси Ташкилоти худгардони Фаластин) масуният надорад."
Вай изофа кард: "Агар онҳо даст ба иқдоме дар ростои ба расмият шинохта шудани кишвари Фаластин дар арсаи ҷаҳонӣ заданд ва агар Созмони Милал ин корро кард, Нетаняҳу бояд дастури террори масъулони аршади Ташкилоти худгардонро бидиҳад."
Бин-Ғвир гуфт: "Маҳмуд Аббос низ бояд боздошт шавад. Мо дар зиндони "Ктсиот" як ҳуҷра барои ӯ омода кардаем."
Ин дар ҳолест, ки Ташкилоти худгардони Фаластин меҳраи режими саҳюнистӣ дар канораи бохтарӣ ба шумор рафта ва ҳамкориҳои комили амниятӣ ва иттилоотӣ бо Тел-Авив дорад.
