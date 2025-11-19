Амрико: Тавофуқномаи ҳамкории ҳастаӣ ва фурӯши F-35 ба Арабистони Саудӣ ниҳоӣ шуд

Ба гузориши хабаргузории Абно, Кохи Сафед дар баёнияе дар бораи натоиҷи дидори Трамп ва бин Салмон дар Вошингтон эълом кард: "Маҷмӯае аз тавофуқномаҳои муҳим ниҳоӣ шуд, ки шарокати роҳбурдии Амрико ва Арабистони Саудиро тааммуқ (амиқтар) мекунад, фурсатҳо барои касби ҷойҳои кори пурдаромад барои амрикоиҳоро густариш медиҳад, чархаҳои таъмини ҳаётӣ ва суботи минтақаиро тақвият мекунад ва амният, саноеъ ва кормандони амрикоиро дар авлавият қарор медиҳад."
Ин баёния афзуд: "Дастовардҳои калидӣ шомили тавофуқномаи ҳамкории ҳастаии ғайринизомӣ, пешрафти ҳамкорӣ дар заминаи маводи маъдании ҳаётӣ ва ёддошти тафоҳум дар заминаи ҳуши маснӯъӣ аст, ки ҳамаи ин маворид баёнгари тааҳҳуди Амрико барои бастани қарордодҳоест, ки манфиати мардуми Амрикоро мустақиман таъмин мекунад."
Кохи Сафед дар баёнияи худ эълом кард: "Амрико ва Арабистони Саудӣ эъломияи муштараке дар заминаи такмили музокирот дар бораи ҳамкорӣ дар ҳавзаи энержии ҳастаии ғайринизомӣ имзо карданд. Ин эъломия заминаи ҳуқуқӣ барои шарокати чанддаҳаӣ ва чандмиллиарддолларӣ бо Арабистони Саудӣ дар ҳавзаи энержии ҳастаӣ эҷод мекунад."
Кохи Сафед дар идомаи баёнияи худ навишт: "Трамп ва бин Салмон Тавофуқномаи дифоъи роҳбурдии Амрико-Арабистони Саудӣ (SDA)-ро имзо карданд, ки тавофуқномаи таърихиест ва шарокати дифоии беш аз 80-солаи мо ва боздорандагиро дар Ховари Миёна тақвият мекунад."
Ин баёния афзуд: "Трамп як бастаи дифоии бузургро таъйид кард, ки шомили таҳвили ҷангандаҳои F-35 (ба Арабистони Саудӣ) аст. Трамп ҳамчунин ба тавофуқе даст ёфт, ки бар асоси он Арабистони Саудӣ ҳудуди 300 тонки амрикоиро харидорӣ хоҳад кард."
