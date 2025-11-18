Паёми таслияти Бақоӣ ба хонаводаҳои қурбониёни ҳиндӣ дар Арабистони Саудӣ

Ба гузориши Хабаргузории байналмилалии Аҳлибайт (А) - Абно – Исмоил Бақоӣ, сухангӯи Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Исломии Эрон дар вокуниш ба ҳодисаи маргбори бархӯрди автобуси умрагузорони ҳиндӣ дар Арабистони Саудӣ, бо хонаводаҳои ҷонбохтагони ин воқеа ҳамдардӣ намуд ва ин ҳодисаро ғамангез ва дарднок хонд.
Вай афзуд: Ин ҳодиса дар масири роҳи мунтаҳӣ ба шаҳри Мадина рух дода ва мунҷар ба ҷон бохтани шуморе аз зоирони ҳиндӣ аз шаҳри Ҳайдаробод шудааст. Бақоӣ зимни таслият ба хонаводаҳои қурбониён, ҳамдардии давлат ва миллати Эрон бо ҷомеаи Ҳиндро иброз намуд ва бар зарурати ҳамкориҳои байналмилалӣ дар заминаи амнияти ҳамлу нақли зоирон таъкид кард.
Бақоӣ дар идома гуфт: Вазорати корҳои хориҷии Эрон барои ҷонбохтагон раҳмат ва ғуфрону илтимос аз Худованди бузург талаби шифои комил барои маҷрӯҳони ҳодисаро хостор шуд. Сухангӯи дастгоҳи дипломасӣ ҳамчунин зимни орзуи оромиш барои бозмондагон, таъкид кард, ки чунин рӯйдодҳо зарурати ҳамкорӣ миёни давлатҳоро барои тазмини амнияти зоирон беш аз пеш ошкор месозад.
Ин паёми таслият дар шароите содир шуд, ки гузоришҳои аввалия аз маҳалли ҳодиса нишон медиҳад, ки автобуси ҳомили зоирони умра дар наздикии шаҳри Мадина ҳангоми ҳаракат дар масири зиёратӣ дучори садама шудааст. Манбаъҳои минтақаӣ эълом карданд, ки кормандони наҷотдиҳандаи Арабистони Саудӣ ва неруҳои тандурустии Мадина фавран дар саҳна ҳозир шуданд ва амалиёти интиқоли маҷрӯҳон ба бемористонро анҷом доданд.
Your Comment