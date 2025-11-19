Қисми асосии қатъномаи Шӯрои Амният дар бораи Ғазза мухолифи ҳуқуқи миллати Фаластин аст

Бино ба гузориши хабаргузории Аҳлулбайт (а) – Абно – Вазорати корҳои хориҷӣ бо нашри як баёния дар бораи қатъномаи Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид таъкид кард: таҳиягарони ин қатънома огоҳона ҷойгоҳ ва нақши меҳварии Созмони Милали Муттаҳид ва ҳатто қатъномаҳои қаблии ҳамин созмонро дар мавриди масъалаи Фаластин нодида гирифтаанд.
Матни баёнияи Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Исломии Эрон дар мавриди қатъномаи Шӯрои Амният дар бораи Ғазза ба шарҳи зер аст:
-
Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Исломии Эрон зимни ҳимоят аз ҳар гуна иқдоми минтақавӣ ё байналмилалӣ барои поён додан ба наслкушӣ ва ҷиноёти режими саҳюнистӣ алайҳи мардуми Фаластин ва Ғазза, вуруди муассири кумакҳои башардӯстона ба навори Ғазза ва хуруҷи комили ишғолгарони саҳюнистӣ, нигаронии ҷиддии худро дар хусуси муҳтавои қатъномаи № 2803 Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид иброз медорад.
-
Қисми азамии муҳтавои ин қатънома мухолифи ҳуқуқи машрӯи миллати Фаластин аст ва бо муқаррар кардани навъе низоми васоят бар навори Ғазза, ҳуқуқи бунёдии миллати Фаластин, ба вижа ҳаққи таъйини сарнавишт ва ташкили давлати мустақили Фаластин бо пойтахтии Қудси Шарифро аз онҳо саلب мекунад.
-
Таҳиягарони ин қатънома огоҳона ҷойгоҳ ва нақши меҳварии Созмони Милали Муттаҳид ва ҳатто қатъномаҳои қаблии ҳамин созмонро дар мавриди масъалаи Фаластин нодида гирифтаанд.
-
Ҷумҳурии Исломии Эрон ҳар гуна қонунӣ гардонидани ишғоли Навори Ғазза аз ҷониби режими таҷовузгари саҳюнистӣ, таҷзияи Ғазза ва ҷудо кардани он аз ҷуғрофияи воҳиди Фаластинро хилофи ормонҳои мардуми Фаластин дониста ва дар бораи паёмадҳои хатарноки он ҳушдор медиҳад.
-
Неруҳои байналмилалӣ бояд комилан таҳти назорати Созмони Милали Муттаҳид амал карда ва вазифаи онҳо низ назорат бар иҷрои оташбас ва вуруд ва тавзеъи кумакҳои башардӯстонаи байналмилалӣ бошад.
-
Ҷумҳурии Исломии Эрон бар масъулияти ҷомеаи ҷаҳонӣ, ба вижа зоминон (кафилон)-и тавофуқи оташбас барои маҷбур кардани режими апартэид ва ишғолгари саҳюнистӣ ҷиҳати поён додан ба ишғолгарии Фаластин ва хуруҷи комил аз навори Ғазза таъкид мекунад ва муътақид аст, ки ҳеҷ тасмиме наметавонад ва набояд ин амрро мадҳуш кунад.
-
Ҷумҳурии Исломии Эрон бар машрӯъияти муқовимат алайҳи ишғолгарӣ ва апартэид ва истиъмор тибқи ҳуқуқи байналмилал таъкид карда, муқовиматро посухи машрӯи миллати Фаластин ба истимрори ишғоли сарзамини Фаластин ва идомаи таҷовузоти режими саҳюнистӣ медонад.
-
Таъкид мекунад, ки ҳар баҳсе дар бораи сарнавишти миллати Фаластин, аз ҷумла дар робита бо наҳваи идораи сарзаминҳои фаластинӣ, бояд дар чорчӯби тавофуқ ва иҷмои миллии фаластиниён сурат гирад ва таҳмили ҳар гуна роҳи ҳалле аз сӯи тарафҳои хориҷӣ дар ин хусус мардуд аст.
-
Дар вазъияти ҷорӣ, ки мардуми Фаластин дар Ғазза ва Соҳили Ғарбӣ дар маърази наслкушӣ, қаҳтии таҳмилӣ ва имҳо (барҳамдиҳӣ)-и истиъморӣ қарор доранд, ироаи кумакҳои инсонӣ, имдодрасонӣ ва бозкушоии комили гузаргоҳҳо дар авлавият қарор дорад.
-
Интизори фаврӣ аз ҷомеаи ҷаҳонӣ ин аст, ки бо аъмоли фишори муассир бар режими саҳюнистӣ, монеи идомаи ҷиноёт ва ишғолгарии режими саҳюнистӣ ва нақзҳои фоҳиши ҳуқуқи фаластиниён дар навори Ғазза ва Соҳили Ғарбӣ шавад ва аз таҳаққуқи ҳуқуқи асосии миллати Фаластин ҳимоят кунад.
-
Ҳамчунин, бо таваҷҷуҳ ба кӯтоҳӣ ва беамалии возеҳи Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид тайи ду соли ахир барои таваққуфи наслкушии фаластиниён, масъулияти ин Шӯро ва давлатҳои узви онро барои мувохаза ва посухгӯ кардани ҷинояткорони ҷангӣ ва наслкуш ёдовар мешавад.
