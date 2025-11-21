Каллас: «Абдурраҳим Дагало»-ро таҳрим кардем; дар пайи ҳимоят аз Укроин ҳастем

Бинобар гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории Ал-Ҷазира, Кайя Каллас, масъули сиёсати хориҷии Иттиҳодияи Аврупо, эълом кард: «Мо Абдурраҳим Дагало, нафари дувуми фармондеҳии Нерӯҳои Вокуниши Суръат дар кишвари Судонро таҳрим кардем.»
Масъули сиёсати хориҷии Иттиҳодияи Аврупо дар ин хусус идома дод: «Барои муваффақияти ҳар тарҳи сулҳе, он тарҳ бояд аз ҳимояти Укроин ва Аврупо бархӯрдор бошад. Таҳримҳо ба шиддат ба Русия зарба мезананд ва иқдомоти бештаре дар роҳ аст. Як тарҳи ду марҳилаии мушаххас дорем: тазъиф кардани Русия ва ҳимоят аз Укроин.»
Кайя Каллас сипас иддао кард: «Фишор бояд бар мутаҷовиз ворид шавад, на бар қурбонӣ, зеро подош додан ба таҷовуз фақат онро бештар ташвиқ мекунад.»
