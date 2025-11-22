Ҳамлаи паҳподи Исроил ба ҷануби Лубнон

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ал-Масира, манбаъҳои лубнонӣ эълом карданд, ки як паҳподи исроилӣ дақиқаҳое қабл як худрав дар минтақаи Зутари воқеъ дар Набатия дар ҷануби ин кишварро ҳадаф қарор дод.
Ҳамчунин гузориш шуда, ки дар ин ҳамлаи паҳподӣ ҳадди ақал як нафар ба шаҳодат расидааст.
Ба тозагӣ нерӯҳои вобаста ба Созмони Милал дар ҷануби Лубнон эътироф кардаанд, ки режими сионистӣ беш аз 10 ҳазор бор даст ба таҷовузи ҳавоӣ ва заминӣ алайҳи Лубнон тайи давраи ба истилоҳ оташбас задааст.
Your Comment