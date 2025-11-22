  1. Home
Ҳамлаи паҳподи Исроил ба ҷануби Лубнон

22 Ноябр 2025 - 19:42
Манбаъҳои лубнонӣ аз ҳамлаи ҷадиди режими сионистӣ алайҳи ҷануби ин кишвар хабар доданд.

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ал-Масира, манбаъҳои лубнонӣ эълом карданд, ки як паҳподи исроилӣ дақиқаҳое қабл як худрав дар минтақаи Зутари воқеъ дар Набатия дар ҷануби ин кишварро ҳадаф қарор дод.

Ҳамчунин гузориш шуда, ки дар ин ҳамлаи паҳподӣ ҳадди ақал як нафар ба шаҳодат расидааст.

Ба тозагӣ нерӯҳои вобаста ба Созмони Милал дар ҷануби Лубнон эътироф кардаанд, ки режими сионистӣ беш аз 10 ҳазор бор даст ба таҷовузи ҳавоӣ ва заминӣ алайҳи Лубнон тайи давраи ба истилоҳ оташбас задааст.

