Ароқчӣ: Таблиғоти сионистҳо ва Ғарб барои таҳдид нишон додани Эрон фурӯ рехтааст

Ба гузориши хабаргузории Аҳлулбайт (а) – Абно – «Сайид Аббос Ароқчӣ», муовини вазири хориҷаи Эрон, дар гуфтугӯе бо баёни ин ки «таваҷҷуҳ ба ҳамсоягон ва муҳити ҳамсоягии Ҷумҳурии Исломӣ аз авлавиятҳои мо дар сиёсати хориҷӣ маҳсуб мешавад» гуфт: «Ин равия аз давлати қабл шурӯъ шуд, албатта дар давлатҳои қабл ҳам дунбол шуда буд ва мо ҳам дар давлати чордаҳум ба унвони авлавияти нахусти Вазорати умури хориҷа дар назар гирифтем.»
Вай дар гуфтугӯ бо Хонаи Миллат афзуд: «Тайи як сол ё 14 моҳи гузашта, таъомулоти дипломатик бо кишварҳои ҳамсоя дар сатҳи бисёр болое будааст.»
Вазири хориҷа таъкид кард: «Таблиғоти режими сионистӣ ва Ғарбиҳо ва талоши онҳо барои ин ки Эронро ба унвони таҳдиди минтақа ба ҷои Исроил нишон диҳанд, акнун шикаста ва фурӯ рехтааст; албатта ҳамлаҳо, наслкушӣ, фавоҷеъ ва ҷиноятҳои Исроил дар минтақа низ дар ин хусус муассир будааст.»
Ароқчӣ идома дод: «Дипломасияи устониро тайи чанд вақти гузашта шурӯъ кардем, зеро кишварҳои ҳамсояи мо бо манотиқи ҳамҷавори онҳо дар кишвари мо, ки дорои зарфиятҳои бисёр хубе ҳастанд, метавонанд равобити тиҷории хубе барқарор кунанд.»
