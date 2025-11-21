Сафари муовини нахуствазири Лубнон ба Димишқ ва дидор бо Ҷавлонӣ

Бинобар гузориши хабаргузории Абно, "Ториқ Митрӣ", муовини нахуствазири Лубнон дар сафари расмӣ ба Димишқ бо Абумуҳаммад Ҷавлонӣ, раисҷумҳури худхондаи Сурия, дидор кард.
Бар асоси эъломи Хабаргузории Миллии Лубнон, муовини нахуствазири ин кишвар дар ҷараёни ин сафар, маҷмӯае аз нишастҳоро бо мақомоти режими Ҷавлонӣ, аз ҷумла "Асъад ал-Шайбонӣ", вазири хориҷа ва "Мазҳар ал-Вайс", вазири додгустарии Сурия, баргузор кард ва дар ин нишастҳо парвандаҳои муштарак, аз ҷумла мавзӯи боздоштшудагон, мафқудшудагон ва марзҳо мавриди баррасӣ қарор гирифт.
Дар ин дидорҳо ҳамчунин бар аҳаммияти идомаи ҳамоҳангӣ ва тавсеаи равобит дар ҳавзаҳои сиёсӣ, амниятӣ, қазоӣ ва иқтисодӣ таъкид шуд.
Хабаргузории Миллии Лубнон гузориш додааст, ки "Ин сафар дар чаҳорчӯби эҳтимоми муштараки ду кишвар барои тақвияти гуфтугӯ ва иртибот ва таъкид бар иродаи тарафайн ба манзури иртиқои равобити дуҷониба ба сатҳи беҳтар сурат гирифт."
Your Comment