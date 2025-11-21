Хашми Риёз аз сиёсатҳои афсоргусехта ва бесуботкунандаи Нетаняҳу дар минтақа

Бинобар гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз пойгоҳи иттилоърасонии Вазорати Хориҷаи Арабистон, Риёз ба иқдомоти бесуботкунандаи режими саҳюнистӣ дар минтақа ба вижа боздиди Бинёмин Нетаняҳу, нахуствазири режими саҳюнистӣ, ҳамроҳ бо Исроил Катз, вазири ҷанг ва бархе дигар аз ҳамроҳонаш аз ҷануби Сурия ва низ ҳамлаҳо ба Ғазза ва нақзи тавофуқи оташбас вокуниш нишон дод.
Вазорати умури хориҷаи Арабистон бо интишори баёнияе, таарруз ба ҳокимияти Сурия ва низ ҳамлаҳо ба Навори Ғаззаро ба шиддат маҳкум кард.
Дар ин баёния омадааст: "Мо таҷовузи амадии нахуствазири режими ишғолгар Исроил ва мақомоти он ба минтақаи марзии ҷануби Сурияро, ки нақзи фоҳиши ҳокимияти ин кишвар аст, маҳкум мекунем."
Ҳамчунин дар идомаи ин баёния таъкид шудааст: "Ҳамлаи таҷовузгаронаи режими ишғолгар ба шаҳри Ғазза ва Хон-Юнус низ маҳкум аст."
Вазорати хориҷаи Арабистон эълом кард: "Аз ҷомеаи ҷаҳонӣ мехоҳем, ки ба масъулияти худ дар қиболи таваққуфи иқдомоти нақзкунандаи қавонин ва муоҳадаҳои байналмилалӣ аз сӯи Исроил ба вижа тавофуқи ахири Ғазза ба масъулияти худ амал кунад."
Дар ин баёния омадааст: "Арабистон бар аҳаммияти таваққуфи таҷовузҳои Исроил ба ҳокимият ва тамомияти аърозии Сурия ва пойбандӣ ба муоҳадаи тарки мухосимати соли 1974, ки таъминкунандаи амният ва суботи минтақа ва зомини ҳокимият ва тамомияти аърозии Сурия аст, таъкид дорад."
Your Comment