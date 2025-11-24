Онурво эълом кард: Барпоии 330 синфхонаи муваққат дар Ғазза бидуни имконоти бунёдӣ

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз «Ал-Ҷазира», Агентии кумакрасонӣ ва корёбии Созмони Милали Муттаҳид барои гурезагони фаластинӣ (Онурво) эълом кард, ки 330 фазои омӯзишии муваққат дар 59 паноҳгоҳ дар Навори Ғазза эҷод шудааст.
Онурво таъкид кард, ки ин фазоҳо, бидуни таҷҳизоти омӯзишӣ ва имконоти бунёдӣ (поя), хадамоти омӯзиширо барои беш аз 44 ҳазор кӯдак фароҳам мекунанд.
Аз сӯи дигар, Агентии кумакрасонӣ ва кори Созмони Милали Муттаҳид барои гурезагони фаластинӣ (Онурво) аз тадовуми сиёсати гуруснасозии сохторӣ дар Навори Ғазза ва ташдиди бӯҳронҳои башардӯстона дар сояи камбуди шадиди манобеи молӣ хабар дод.
Аднон Абу Ҳасана, мушовири расонаии Онурво, эълом кард, ки бӯҳрони ғизо, илова бар мушкилоти густурда дар бахшҳои омӯзиш, саломат ва таъмини молӣ, ба таври ҳамзамон миллионҳо гурезаи фаластиниро дар Ғазза, Каронаи Бохтарӣ, Сурия, Лубнон ва Урдун таҳти таъсир қарор додааст.
Ӯ бо баёни ин ки фишорҳои режими саҳюнистӣ ва маҳдудиятҳои эъмолшуда алайҳи фаъолиятҳои ин созмон, вазъиятро ба ҳадди фурӯпошӣ расонида, таъкид кард: "Қонуни мамнӯъияти фаъолияти Онурво ва соири иқдомоти маҳдудкунанда, касри буҷаи сангине бар ҷой гузошта, ки то поёни семоҳаи нахусти соли оянда ба ҳудуди 200 миллион доллар мерасад."
Ба гуфтаи Абу Ҳасана, ин касри молӣ ба таври мустақим бар тавоноии созмон дар пардохти ҳуқуқи беш аз 30 ҳазор корманди худ дар минтақаҳои мухталифи амалиёт таъсир гузоштааст.
Your Comment