Вокуниши «ал-Қассом» ба шаҳодати фармондеҳи барҷастаи Ҳизбуллоҳ

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории фаластинии «Шаҳоб», Катибаҳои Шаҳид Иззуддин Қассом, шохаи низомии Ҷунбиши Ҳамос, бо судури баёнияе эълом кард: «Бо ниҳояти ифтихор, иззат ва итминон ба ваъдаи нусрати илоҳӣ, шаҳодати фармондеҳи барҷастаи муқовимати исломӣ дар Лубнон, шаҳид Ҳайсам Алӣ Таботобоӣ, масъули фармондеҳии низомии муқовимати исломӣ, ро таслият мегӯем.»
Дар ин баёния омадааст: «Фармондеҳи шаҳид «Сайид Абуалӣ» дар роҳи дифоъ аз Қудс ҳамроҳ бо ҷамъе аз бародарони муҷоҳидаш, дар ҳамлаи ҷинояткоронаи режими саҳюнистӣ ба Доҳияи ҷанубии Байрут ба шаҳодат расид.»
Катибаҳои Қассом дар идома, зимни таҷлил аз нақши ин шаҳиди бузург дар пуштибонӣ аз мардуми Фаластин ва муқовимати онон дар ҷараёни набарди «Тӯфони Ақсо», таъкид карданд, ки шаҳид Таботобоӣ нақши муҳимме дар шаклгирӣ ва тақвияти ҷабҳаи муқовимат дар баробари ишғолгарони саҳюнист тӯли солҳои тӯлонии мубориза доштааст.
Режими саҳюнистӣ асри рӯзи якшанбеи дуюми Озар (23 ноябр), Доҳияи ҷанубии Байрутро ҳадафи ҳамлаи ҳавоӣ қарор дод, ки дар пайи ин ҳамла дастикам 5 нафар, аз ҷумла Ҳайсам Абуалӣ Таботобоӣ, фармондеҳи барҷастаи Ҳизбуллоҳи Лубнон, ба шаҳодат расиданд ва чанде низ захмӣ шуданд.
