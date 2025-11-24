Намояндаи Лубнонӣ: Исроил аз тамоми хатҳои сурх убур кардааст

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз «Спутник», Ҳасан Иззуддин, намояндаи фароксиёни вобаста ба Ҳизбуллоҳи Лубнон, таъкид кард, ки режими саҳюнистӣ дирӯз бо ҳамла ба Доҳияи ҷанубии Байрут аз тамоми хатҳои сурх убур кард.
Вай илова кард: "Давлати Лубнон ва ҳокимияти ин кишвар бояд барои ҷилавгирӣ аз тадовуми ин таҷовузот чорае биандешанд, чаро ки душмани саҳюнистӣ ба ҳеҷ чизе пойбанд нест ва аз ҳимоятҳои Амрико бархурдор аст. Ин шароит наметавонад то абад идома дошта бошад."
Иззуддин тасриҳ кард: "Бояд барои вокуниш нишон додан ба душмани саҳюнистӣ як мавқеияти ягона аз сӯи давлат, артиш ва муқовимати Лубнон иттихоз шавад. Созукори посух ба режими саҳюнистӣ ниёзманд ба иттиҳоди миллӣ аст."
Вай дархостҳо барои холӣ кардани силоҳи Ҳизбуллоҳро бемаънӣ хонд ва гуфт, ки давлати Лубнон ва муқовимати ин кишвар ба тавофуқи оташбас пойбанд ҳастанд, аммо Тел-Авив онро нақз мекунад. Ташаббуси Ҷозеф Аун, раиси ҷумҳури Лубнон, дар мавриди берун рондани ишғолгарон аз кишвар, қатъи таҷовузот ва озодсозии асирон мавриди тавофуқи лубнониён аст.
