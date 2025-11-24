Навтарин мавзеъгирии Эрдуғон алайҳи Нетаняҳу

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз «Ал-Ҷазира», Раҷаб Тайиб Эрдуғон, раиси ҷумҳури Туркия, бо ишора ба таҳаввулоти Ғазза эълом кард: "Ҷунбиши Ҳамос дар баробари тамоми нақзҳо ва таҷовузоти режими саҳюнистӣ сабри зиёде аз худ нишон медиҳад ва ҳамчунон ба оташбасе, ки бояд ба таври комил иҷро шавад, пойбанд аст."
Ӯ ҳамчунин таъкид кард, ки афзоиши фишорҳои дипломатӣ бар Тел-Авив ва фароҳамсозии масири ирсоли муттаволии кумакҳои башардӯстона ба Ғазза, заруратест, ки иҷрои онро наметавон ба таъхир андохт.
Вай афзуд: "Ҷомеаи ҷаҳонӣ бояд мавзеи қотеъе барои мутаваққиф кардани Нетаняҳу иттихоз кунад."
Ин мавзеъгирии раиси ҷумҳури Туркия дар ҳолест, ки Бинёмин Нетаняҳу, нахуствазири режими саҳюнистӣ, ба сиёсатҳои бесуботкунандаи худ дар минтақа аз тариқи ҳадаф қарор додани фармондеҳи барҷастаи Ҳизбуллоҳ ва ҳамлаҳои рӯзона ба ин кишвар ва низ ташдиди ҳамлаҳо ба Ғазза идома медиҳад.
Your Comment