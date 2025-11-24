Лорӣҷонӣ: Роҳе ҷуз муқобила бо режими сохтаи саҳюнистӣ боқӣ намондааст

Ба гузориши хабаргузории Абно, Алӣ Лорӣҷонӣ, Дабири Шӯрои Олии Амнияти Миллӣ, дар пайи террори Ҳайсам Алӣ Таботабоӣ аз фармондеҳони аршади Ҳизбуллоҳ тавассути режими саҳюнистӣ бо интишори паёме дар шабакаи иҷтимоии Икс (X) навишт:
«Дар шаби шаҳодати Фотимаи Заҳро (саломуллоҳ алайҳо) яке аз раҳравони ростини он сарвари бонувони ду олам, бародари муҷоҳид «Ҳайсам Алӣ Таботабоӣ», аз фармондеҳони аршади Ҳизбуллоҳ, ҳамроҳ бо чанд тан аз дӯстонаш ба дасти саҳюнистҳои ҷинояткор ба шаҳодат расиданд.
Онҳо ба орзуи худ расиданд, аммо Нетаняҳу он қадар моҷароҷӯии худро идома медиҳад, то ҳама дарёбанд, ки роҳе ҷуз муқобила бо ин режими сохта боқӣ намондааст.
Ин зиёдаро ба раҳбари гиромӣ ва аъзои муҷоҳиди Ҳизбуллоҳ таслият арз менамоям.»
Your Comment