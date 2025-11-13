"Маркер": Фирори исроилиҳо нигаронкунанда аст

Бино ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Шаҳоб, рӯзномаи "Маркер" гузориш дод, ки шумораи саҳюнистҳои фирорӣ аз сарзаминҳои ишғолӣ дар тӯли 2 соли гузашта 50 дарсад афзоиш ёфтааст; ин дар ҳолест, ки омори саҳюнистҳое, ки ба ин минтақа бозгаштаанд, хеле поин аст.
Дар идомаи ин гузориш омадааст, ки шумораи саҳюнистҳои фирорӣ аз сарзаминҳои ишғолӣ то сентябри соли 2025 ба 56 ҳазор нафар мерасад, ки баёнгари шиддат гирифтани падидаи муҳоҷирати муқобил аз ин минтақа мебошад.
Дар ин гузориш таъкид шудааст, ки аксари муҳоҷиронро саҳюнистҳои таҳсилкарда ташкил медиҳанд ва аксари касоне, ки ба сарзаминҳои ишғолӣ сафар мекунанд, украиниҳои ҷангзада мебошанд.
Ин гузориш муҳимтарин далоили шиддат гирифтани муҳоҷирати муқобилро ҷанги Ғазза ва пайомадҳои амиқи он бар сарзаминҳои ишғолӣ тавсиф кардааст.
