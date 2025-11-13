"Ал-Маядин" нусхаи гузориши ҳамкории Эрон бо Оҷонсиро фош кард

Бино ба гузориши хабаргузории АБНА, шабакаи "Ал-Маядин" эълон кард, ки нусхаи гузориши "Рафаэл Гроссӣ", мудири кулли Оҷонси Байналмилалии Энергияи Атомӣ, дар бораи пойбандии Эрон ба Паймони ғайримунташирсозии силоҳҳои ҳастаӣ ва тавофуқи Қоҳира дар мавриди барномаи ҳастаии Теҳронро дастрас намудааст.
Тибқи гузориши "Ал-Маядин", "Эрон ба Оҷонсӣ иттилоъ додааст, ки ҳар гуна ҳамкорӣ бо Оҷонси Байналмилалии Энергияи Атомӣ ба тасмими Шӯрои Олии Амнияти Миллии Эрон вобаста хоҳад буд."
"Ал-Маядин" афзуд: "Гузориши Гроссӣ нишон медиҳад, ки Оҷонсӣ иттилои доимии худро дар бораи захираҳои маводи ҳастаии Эрон, ки ин кишвар қаблан эълом карда буд, аз даст додааст."
Ин шабакаи телевизионӣ ба нақл аз Гроссӣ илова кард, ки ӯ гуфтааст: "Набуди иттилоъ ва нотавонии Оҷонсӣ дар тасдиқи миқдори урани бо ғанисозии баланд, ки Эрон тавлид ва захира кардааст, маншаи нигаронии ҷиддӣ мебошад."
