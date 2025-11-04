Дарёдор Тангсирӣ: Ҷазоири Эрон «дежҳои мустаҳкаме» ҳастанд / Эрон омодаи баргузории размоиши муштарак бо ҳамсоягон аст

Дарёдор Алиризои Тангсирӣ , рӯзи душанбе дар ҳошияи боздид аз ягонҳои вижаи амалиётии мустақар дар ҷазоир “ Нозъот “ ( маҷмӯъаи чаҳор ҷазираи тунби бузург , тунби кучак , бумусӣ ва сирӣ ) халиҷи Форс , изҳор дошт : Душманон бояд дандони тамаъи худро нисбат ба ҷазоир Эрон бикашанд , чаро ки ин дандон реша надораду ҷазоири эронӣ дар саросари халиҷи Форс дижҳои мустаҳкамӣ ҳастанд ки мардони пӯлодин ва омода дар он ҳузур доранд ва агар душман хатое кунад , ҳамон ҷои посух қотеъ хоҳад гирифт .
Фармондиҳи неруӣ дарёии Сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ бо ишора ба сатҳи болои омодагии нерӯҳо дар ҷазоири эронӣ афзуд : Ирода , имону маънавияти размандагони мо дар тамоми ин нуқот бисёр боло аст ; ба валии амри мусллимин Имом Хоманаӣ итминон медиҳем ки сарбозони шумо дар дарё бедор , ҳӯшёр ва омодаанд ва ба ёрии Худо душманро дар таҳаққуқи аҳдофи худ ноком хоҳанд гузошт .
Дарёдор Тангсирӣ , дар идома бо таъкид бар нақши кишварҳои минтақа дар ҳифзи амнияти халиҷи Форс , хотирнишон кард : Мо дасти дӯстӣ ба сӯйи кишварҳои ҳошияи ҷанӯбии халиҷи Форс дароз мекунем то бо ҳамкорӣ ва ҳамдилӣ , амнияти пойдорро дар ин минтақаи ҳассос барқарор кунем ва ҳамон тавр ки пештар низ эълом кардаем , омодаи баргузории размоишҳои муштарак бо ҳузури ҳамаи кишварҳои минтақа ҳастем .
Фармондиҳи неруии дарёии Сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ афзӯд : Қудратҳои фароминтақаӣ ҳеҷгоҳ барои миллатҳои мусулмон амният нахоҳанд овараду ҳузури онҳо танҳо боиси ихтилофафканӣ , ғорат ва бесуботӣ аст ва решаи тамоми муноқишоту ноамниҳо дар халиҷи Форс , дахолатҳои истикбор ҷаҳонӣ аст , зеро суди онҳо дар ноамн нигаҳи доштани ин минтақа аст .
Дарёдор Алиризои Тангсирӣ , ҳамчунин ба набарди дувоздаҳ рӯзаи ахир ишора кард ва гуфт : Дар ин ҷанг , мо пирӯзи шудем ; Чаро ки душман ҷангро оғоз кард , аммо ба ҳадаф худ нарасид ва барои поён додан ба он илтимос мекард , ба лутфи Худо ва бо дастони размандагони ислом , заработӣ ба режими саҳюнистӣ ворид шуд ки ҳаргизи тасаввурашро намекард .
Фармондиҳи неруии дарёии Сипоҳи посдорон дар поён таъкид кард : Тавон таҳоҷумӣ ва амалиётии нерӯҳои низомии Эрони пас аз ҷанги дувоздаҳ рӯзаи нисбат ба қабл , бисёр бештару омодатар шудааст ва душманон бидонанд ки нерӯҳои мо дар болотарин сатҳи омодагӣ қарор доранду ҳаргуна хатоеро бо посухи пушаймонкунандаи мувоҷеҳ хоҳанд кард .
