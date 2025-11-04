13 обон таҷаллии ҳамбастагии миллӣ барои муқобила бо сиёсатҳои мудохилаҷӯёнаи Амрико дар Эрон

Сездаҳуми обони 1358 , рӯзии мондугор дар таърихи инқилоби исломии Эрон аст ки бо иқдоми донишҷӯёни пайравии хати Имом Хумайнӣ ( раҳ ) , дар тасхири сафорати Амрико ба унвон « рӯзи миллии мубориза бо истикбори ҷаҳонӣ » дар тақвими расмии кишвар сабт шуд . Ин рӯйдод , на танҳо вокунишӣ ба дахолатҳои мустамари Амрико дар умӯри дохилии Эрон буд , балки нуқтаи атфӣ дар бедории сиёсии миллати Эрон ва намодӣ аз ҳамбастагии миллӣ дар баробари сиёсатҳои султаталабонаи Ғарб маҳсӯб мешавад .
Сафорати Амрико дар Теҳрон , ки пас аз тасхир ба « лонаи ҷосӯсӣ » маърӯф шуд , ба унвони маркази тарроҳӣ ва иҷрои барномаҳои иттилоотӣ , сиёсӣ ва амниятии алайҳи инқилоби исломӣ шинохта шуд . Аснод ба даст омада аз ин сафорат , дахолатҳои густардаи Амрико дар умӯри дохилии Эронро аз даврони паҳлавӣ то пас аз пирӯзии инқилоби исломии ошкори сохт . Аз ҷумлаи муҳимтарин ин дахолатҳо , нақши мустақими Амрико дар кудатои 28 мурдоди 1332 ва ҳимояти беқайду шарт аз режими ситамшоҳӣ буд .
Ифшои ин аснод , чеҳраи воқеии сиёсатҳои Амрикоро барои мардуми Эрон ва ҷаҳони равшантар кард ва нишон дод ки сафоратхонахоҳо метавонанд ба пойгоҳҳои ҷосӯсӣ ва тавтеъагарӣ алайҳи миллатҳо табдил шаванд .
Тасхири сафорати Амрико , ҳаракати худҷӯшу бархеста аз ҷомеъаи инқилобии Эрон буд . Донишҷӯёни пайрави хати Имом Хумайнӣ ( раҳ ) бо ин иқдом , на танҳо эътирози худро ба сиёсатҳои мудохилаҷӯёнаи Амрико нишон доданд , балки заминасози шаклгирии гуфтумон « истикборситезӣ » дар адабиёти сиёсии инқилоб шуданд .
Дар остонаи рӯзи сездаҳи обон , « рӯз донишомӯзу рӯзи миллии мубориза бо истикбори ҷаҳонӣ » Имом Хоманаӣ Раҳбари инқилоби исломӣ дар дидори ҳазорон тан аз донишомӯзону донишҷӯён ва ҷамъӣ аз хонаводаҳои шуҳадои ҷанги таҳмилии 12 рӯза , солрӯзи тасхири сафорати Амрико ба унвони маркази тавтеъа ва нақшапардозӣ бар зиди инқилоби исломӣ , дар сездаҳуми обони соли 1358-ро рӯз « ифтихору пирӯзӣ » ва рӯзи « равшан шудани ҳувияти ҳақиқии давлати истикбории Амрико » хонданд .
Раҳбари инқилоби исломӣ , бо таъкид бар зарурати сабти ин рӯз дар ҳофизаи миллӣ , бо табйини собиқаи душмании Амрико бо миллати Эрон ки аз кудатои 28 мурдод оғоз шуд ва ҳамчунон идома дорад , таъкид карданд : Ихтилофи Ҷумҳурии Исломӣ ва Амрико , ихтилофии зотӣ ва тақобули манофеи ду ҷараёни Амрико ва Ҷумҳурии Исломӣ аст ва танҳо дар сӯратӣ ки Амрикоипуштибонии худро аз режими малъуни саҳюнистӣ ба таври комил қатъ ва пойгоҳҳои низомии худро аз минтақа ҷамъоварӣ кунад ва дар умӯри он низ дахолат накунад , дархости амрикоиҳо барои ҳамкорӣ бо Эрон на дар ояндаи наздик балки барои баъдҳо , қобил баррасӣ хоҳад буд .
13 обон , фаротар аз як рӯйдоди торихӣ , намоде аз бедории сиёсӣ , ифшои чеҳраи воқеии истикбори ҷаҳонӣ ва ваҳдати миллӣ дар баробари дахолатҳои бегонагон аст . Ин рӯз , ёдовари ин ҳақиқатаст ки истиқлол , иззату амнияти миллӣ танҳо бо истодагӣ , огоҳӣ ва иттиҳоди мардум дар баробари султаи талабӣ ҳифз хоҳад шуд . Насли ҷавони имрӯз , бо бозхонии ин рӯйдод , метавонад роҳи муқовимат , басирату ҳифзи истиқлолро идома диҳад ва дар баробари ҳаргуна нуфузу дахолати хориҷӣ ҳӯшёрона амал кунад .
Тасхири лонаи ҷосӯсӣ вокуниши дифоӣ дар баробари тавтеъаеи бузург , алайҳи наҳзати исломии мардуми Эрон буд . Ин иқдом , ҳувияти мустақилу зидди истикбории инқилоби исломиро ба ҷаҳон нишон дод ; Ҳувияте, ки боис шуд Эрони 1404 , ба танҳоӣ ва бо такя бар қудрати дарунии худ , 12 рӯз на фақат муқобили режими саҳюнистӣ балки дар баробари тамоми низоми султа муқовимат кунад ва онҳоро дар дастёбӣ ба аҳдофашон ноком гузорад .
Your Comment