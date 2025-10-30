Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории РИА Новости, Дмитрий Песков, сухангӯи дафтари раёсати ҷумҳурии Русия, имрӯз чаҳоршанбе дар суханоне эълом кард: "Трамп тааҳҳуди содиқонаеро ба идеяҳои марбут ба сулҳ нишон медиҳад. Русия бояд бар асоси манофеи худаш бо Трамп музокира кунад."
Сухангӯи дафтари раёсати ҷумҳурии Русия идома дод: "Трамп содиқона дар талош аст то ба ҳалли муноқишаи Укроин кумак кунад ва Маскав ин мавзӯъро мусбат арзёбӣ мекунад. Канор гузоштани ҷаҳонбинии русияҳаросона аз сӯи Аврупо дар ояндаи наздик ғайриқобили тасаввур аст. Фикр намекунам, ки ҳаяҷони низомигарии Аврупо ҳаргиз фурӯкаш кунад. Путин аз наздик иттилооти марбут ба озмоиши «Посейдон»-ро думбол мекард. Озмоиши аслиҳаҳои пешрафтаи Русия мутобиқ бо ҳамаи муқаррароти байналмилалӣ ва тавофуқоти дуҷониба анҷом мешавад."
