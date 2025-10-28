Бақоӣ: Нақзи оташбас дар Ғазза ва Лубнон масъулияти кишварҳои кафилро сангинтар мекунад

Бино ба гузориши хабарнигори АБНО, Исмоил Бақоӣ дар нишасти хабарӣ, зимни табрики зодрӯзи Ҳазрати Зайнаб (с) ва Рӯзи ҳамшираи шафқат, изҳор дошт: "Ин ҳафта мудофиаи ғайрифаъол аст ва мо дар Вазорати корҳои хориҷӣ ин мавзӯъро дар ростои ҳифзи манофеи миллӣ ҷиддӣ мегирем."
Вай идома дод: "Вазорати корҳои хориҷӣ дар ростои кумак ба таҳқиқи аҳдофи дипломасияи иқтисодӣ дувумин ҷаласаи дипломасияи устониро дар Машҳад бо ҳузури намояндаи дастгоҳҳои иқтисодӣ ва сафирони кишвар дар кишварҳои ҳамсоя баргузор кард."
Вай гуфт: "Дар сатҳи минтақаӣ мо бо мавзӯи Фаластин рӯбарӯ ҳастем. Агар қаблан дар мавриди идомаи наслкушӣ сӯҳбат мекардем, ин рӯзҳо бояд дар бораи нақзи оташбасе, ки қарор буд монеи куштори бештари фаластиниҳо ва расидани кумакҳои башардӯстона ба Ғазза шавад, сӯҳбат кунем."
Сухангӯи дастгоҳи дипломасӣ афзуд: "Нақзи оташбас дар Ғазза ва Лубнон масъулияти кишварҳои кафилро сангинтар мекунад."
Вай унвон кард: "Имрӯз нишасти вазирони кишвари ЭКО дар Теҳрон ҷараён дорад."
Вай дар мавриди озодии Маҳдия Исфандиёрӣ гуфт: "Озодӣ таҳти назорат аст ва ӯ феълан дар маҳале хориҷ аз зиндон ҷойгир шудааст ва мунтазири ҷаласаи баъдии додгоҳ ҳастем. Мо бар ин боварем, ки ӯ бидуни ҳеҷ далели мӯҷҷаҳе боздошт шудааст. Сафорати мо аз ибтидо пайгири кор буд. Шахси сафир хеле фаъолона пайгирӣ карданд ва бо ӯ мулоқот доштанд. Мо ба фаъолияти худ барои озодии комил идома медиҳем, то ҳукми машрут, ба ҳукми қатъӣ табдил шавад."
Сухангӯи дастгоҳи дипломасӣ дар мавриди таҳдидоти ахири Қасри Сафед алайҳи Венесуэла, тасдиқ кард: "Ин мавзӯъ боиси нигаронии кулли ҷомеаи ҷаҳонӣ аст. Муҳимтарин қоидаи ҳуқуқи байналмилалӣ манъи тавассул ба зӯр аст. Ин қоидаҳо дар нуқоти мухталифи ҷаҳон дар ҳоли нақз шудан аст. Ин таҳаввул таҳдиде алайҳи сулҳ ва амнияти байналмилалӣ аст. Мавзӯи қочоқи маводи мухаддир ҳамчун фишор барои як кишвари мустақил матраҳ шудааст. Мо ин таҳаввулро таҳарруки хатарнок алайҳи сулҳ ва субот медонем; аз ин рӯ, дар ин ҷо нақши Созмони Милали Муттаҳид барҷаста мешавад."
Вай дар мавриди сафари Ғарибободӣ ба Афғонистон гуфт: "Сафари ӯ барои расидагӣ ба чанд мавзӯест, ки ба сурати собит дастури кори Эрон ва Афғонистон қарор дорад ва шомили амнияти марзҳо, ҳаққи об ва масоили қазоӣ аст. Дар хусуси истирдоди муҷримон гуфтугӯҳои хубе сурат гирифт."
Сухангӯи Вазорати корҳои хориҷӣ дар бораи сафари намояндаи вижаи Русия дар Сурия ба Теҳрон гуфт: "Суботи Сурия ҳамчун як кишвари муҳим дар минтақа барои ҳамаи кишварҳои минтақа, аз ҷумла Эрон муҳим аст. Табии аст, ки бо кишварҳое, ки дар ин мавзӯъ фаъол ҳастанд, машваратҳое анҷом диҳем."
