Трамп номзадии худро барои давраи сеюми раёсати ҷумҳурӣ дар Амрико рад накард!

Ба гузориши хабаргузории АБНО ба нақл аз "Ройтерз", Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико эҳтимоли номзадӣ барои давраи сеюми раёсати ҷумҳуриро рад накарда ва гуфтааст, ки "дӯст дорад ин корро анҷом диҳад"; ин дар ҳолест, ки фишорҳо барои поён додан ба дувумин таътили тӯлонии давлати федероли Амрико шиддат гирифтааст ва миллионҳо амрикоӣ дар маърази хатари аз даст додани кумакҳои ғизоӣ ҳастанд, кормандони федерол аввалин ҳуқуқи комили худро дарёфт накардаанд ва таъхирҳои мукаррар дар парвозҳо, барномаи сафарҳоро мухтал кардааст.
Бо ин ҳол, Трамп идеяи номзадӣ барои муовинати раисиҷумҳур дар соли 2028-ро рад кард; пешниҳоде, ки бархе аз ҳомиёнаш ба унвони роҳе барои давр задани маҳдудияти қонунии ду давраи раёсати ҷумҳурӣ матраҳ карда буданд. Ӯ дар ҳавопаймои "Эйр Форс Уан", дар масири Куала-Лумпур ба Тӯкиё дар ҷараёни тури панҷрӯзаи осиёии худ ба хабарнигорон гуфт: "Ман манъе барои ин кор надорам, аммо онро анҷом намедиҳам. Ба назарам хеле фиребанда аст. Бале, инро рад мекунам чун хеле фиребанда аст. Фикр мекунам мардум инро дӯст надоранд. Дуруст нест."
Трамп дар посух ба эҳтимоли номзадӣ барои давраи сеюми раёсати ҷумҳурӣ низ гуфт: "Дӯст дорам ин корро анҷом диҳам. Беҳтарин оморҳоямро дар ихтиёр дорам. Оё ин эҳтимолро рад намекунам? Хуб, шумо бояд ба ман бигӯед."
Вай аз муовинаш Ҷей Ди Ванс, инчунин Марку Рубию, вазири хориҷаи давлаташ ба унвони номзадҳои қавӣ барои раёсати ҷумҳурӣ тамҷид кард ва гуфт: "Агар онҳо гурӯҳе ташкил диҳанд, ғайри қобили таваққуф хоҳад буд. Воқеан ин тавр фикр мекунам. Мо гурӯҳи фавқулоддае дорем, чизе ки демократҳо надоранд."
Бар асоси Таъдиди бисту дуюми Қонуни асосии Амрико, ҳеҷ фарде наметавонад беш аз ду бор ба унвони раисиҷумҳур интихоб шавад. Бархе аз ҳомиёни Трамп пешниҳод кардаанд, ки ӯ метавонад ба унвони муовини раисиҷумҳур номзад шавад ва сипас бо истеъфои раисиҷумҳури ҷумҳурихоҳ, дубора ба қудрат бирасад. Аммо коршиносони ҳуқуқӣ муътақиданд, ки ин иқдом аз назари қонунӣ қобили қабул нест.
Трамп дар моҳи март ба "Си-эн-би-сӣ" гуфт, ки "эҳтимолан" дубора номзад нахоҳад шуд, аммо баъдан таъкид кард, ки дар бораи ин эҳтимол "шухӣ намекунад."
Изҳорот ва иддаоҳои ҷадиди Трамп дар ҳоле матраҳ мешавад, ки таътили давлати Амрико вориди сеюмин ҳафтаи худ шуда ва ҷумҳурихоҳон ва демократҳо ҳамчунон бар сари буҷа ба тавофуқ нарасидаанд. Ҳудуди 1.4 миллион нафар аз кормандони федерол ҳамчунон бидуни ҳуқуқ ҳастанд ва бисёре аз хадамот мутаваққиф шудаанд. Трамп, ки аз замони бозгашт ба қудрат ба думболи коҳиши нерӯи кори федерол буда, аз ин бунбасти буҷаӣ дар конгресс барои пешбурди барномаҳои худ ҷиҳати коҳиш ва кӯчаксозии бештар истифода кардааст.
Your Comment