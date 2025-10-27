Кореяи Ҷанубӣ: Музокироти тиҷорӣ бо Амрико ҳамчунон осебпазир аст

Ба гузориши Хабаргузории Абна ба нақл аз Ройтерз, «Ли Ҷаэ Мёнг», раисиҷумҳури Кореяи Ҷанубӣ гуфт, ки музокироти тиҷории ин кишвар бо Амрико ҳамчунон осебпазир аст.
Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико, рӯзи шанбе эълом кард, ки тавофуқи тиҷорӣ бо Кореяи Ҷанубӣ «тақрибан ба ниҳоӣ шудан» наздик шудааст.
Ин дар ҳолест, ки авоили моҳи мурдоди соли ҷорӣ раисиҷумҳури Амрико дар паёме дар расонаи иҷтимоии худ дар Truth Social навишт: «Хушҳолам эълом кунам, ки Амрико бо тавофуқи тиҷории комил ва ҷомеъ бо Ҷумҳурии Корея мувофиқат кард.»
Трамп иддао карда буд, ки бар асоси ин тавофуқ, Кореяи Ҷанубӣ 350 миллиард доллар дар тарҳҳои мавриди назари Трамп дар Амрико сармоягузорӣ ва 100 миллиард доллар гази табиии моеъ ва дигар маҳсулоти энержӣ аз кишвараш харидорӣ хоҳад кард.
