Муҳаммад Раъд: Калиди суботи Лубнон дар тан додан ба шартҳои душмани исроилӣ нест

Ба гузориши Хабаргузории Абна ба нақл аз Ал-Ахбор, Муҳаммад Раъд, раиси Фраксияи вафодорӣ ба Муқовимат, бо радди қатъии ҳар гуна иртибот додани раванди бозсозии кишвар ба фишорҳои хориҷӣ, таъкид кард: «Касоне, ки талош мекунанд бо тарҳи ин баҳонаҳо ва иддаоҳо, ки муқовимат омили таҷовузоти шармаовари душман аст, ба истилоҳ роҳро бар баҳонаҳои душман бибанданд, сахт дар иштибоҳанд.»
Муҳаммад Раъд зимни суханоне дар маросими бузургдошти шаҳидони шаҳри Набатия тасриҳ кард: «Далели воқеии таҷовузоти душман тамаъварзӣ ва тарҳи тавсиаталабонаи он барои зери салта даровардани Лубнон аст. Касоне, ки хостори баҳона надодани муқовимат ба душман ҳастанд, ё моҳияти таҷовузро намедонанд ва ё ба иштибоҳ рӯйи ҳимояти дӯстони байналмилалӣ барои муҳофизат аз Лубнон пас аз созиш ва имтиёздиҳӣ, ҳисоб боз кардаанд.»
Ин намояндаи маҷлиси Лубнон гуфт: «Калиди амният ва суботи Лубнон дар тан додан ба шартҳои душман нест, балки дар водор кардани он ба иҷрои тааҳҳудот ва таваққуфи амалии таҷовузот аст.»
Вай бар лузуми тақвияти ҳамгароии миллӣ барои муқобила бо тамаъварзиҳои режими саҳюнистӣ ва дурӣ аз сиёсатҳое, ки ҷабҳаи дохилиро тазъиф мекунанд, таъкид кард.
Муҳаммад Раъд гуфт: «Ба нафъи кишвар аст, ки бозсозии хонаҳо, умури шаҳрвандон ва ҳар гуна фишори хориҷӣ ба якдигар пайванд дода нашавад.»
Вай бар мухолифат бо ҳар гуна таъвиқи интихоботи маҷлиси намояндагони Лубнон ба унвони як мутолиба ва ҳаққи қонунӣ таъкид кард ва гуфт: «Манфиати душман дар ба таъвиқ андохтани интихобот ба далелҳое аст, ки пинҳон ҳам нестанд.»
Ин намояндаи Фраксияи Муқовимат тасриҳ кард: «Душман бо ҳадаф қарор додан ва вайрон кардани хонаҳо, бозорҳо ва осор ва намодҳои шаҳрӣ, ба дунболи ишғоли кишвар ва коштани тухми ноумедӣ дар дили афроди шарофатманд аст, аммо дар ин роҳ ҳаргиз муваффақ нахоҳад шуд, зеро Лубнон муҷаҳҳаз ба муодилаи Миллат, Артиш ва Муқовимат аст ва мо ҳамчунон кишвари озодӣ, каромат ва пирӯзӣ боқӣ хоҳем монд.»
